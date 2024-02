Punti di vista: “Risultato importante, ora testa a mercoledì”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Club Milano – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

C’erano tante incognite in questa partita casalinga contro il Club Milano: le due settimane di pausa, il rientro di alcuni giocatori, la titolarità di Berton (ultima apparizione in Desenzano-Piacenza calcio), la necessità di vincere a tutti i costi e il 4-3-3 che nella gestione Maccarone non aveva portato bene. E nel primo tempo queste preoccupazioni si sono viste tutte, nonostante il vantaggio immediato dei biancorossi nato sull’asse Kernezo-Recino. Un Piacenza lungo che non riusciva ad imporre il proprio gioco e si basava soprattutto sulle ripartenze.

Nella ripresa è andata un po’ meglio, con Bassanini inserito al posto di Ndoye. La seconda rete di Recino ha chiuso una partita che poteva finire anche con un risultato più pingue, ma non sarebbe stato il vero specchio di quello che si è visto in campo. E ora testa a mercoledì per il recupero contro l’Arconatese: partita importante ma non decisiva.

