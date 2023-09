Handbike – Mancano volontari, scarsa sicurezza: annullata la 6a tappa del Giro d’Italia

Ha suscitato malumori la decisione all’ultimo momento di annullare la 6a tappa nazionale del Giro d’Italia Handbike in programma domenica mattina 24 settembre a Piacenza.

“È con grande rammarico che questa mattina ci siamo visti costretti ad annunciare lo stop della manifestazione. Ci scusiamo con il pubblico e con gli atleti nazionali e internazionali che questa mattina erano pronti a sfidarsi sulle strade di Piacenza, come da programma. Purtroppo, per gravi e improvvise ragioni personali, è venuto meno il numero minimo di volontari adibiti al presidio del tracciato urbano della competizione. Dopo aver tentato in ogni modo di ovviare all’inconveniente non prevedibile, abbiamo preso una decisione sofferta ma inevitabile. Non potevamo mettere a rischio l’incolumità degli atleti e dei piacentini”.