Al via i lavori di riqualificazione in via Borghetto e via San Bartolomeo

E’ confermato per mercoledì 26 agosto, come annunciato nelle scorse settimane, l’inizio dei lavori di riqualificazione del manto stradale in via Borghetto, nel tratto che va dall’intersezione con via Ercole a Porta Borghetto.

La circolazione, sino alle ore 20 di venerdì 28 agosto, sarà consentita ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, nonché ai mezzi di soccorso, che potranno percorrere il tratto in questione in entrambi i sensi, con la massima cautela, in base all’avanzamento del cantiere. Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Dalle ore 6 del mattino di lunedì 31 agosto, sino alle 20 di venerdì 4 settembre, è previsto l’intervento di riqualificazione di via San Bartolomeo: nei tratti di volta in volta segnalati, in relazione alle diverse fasi del cantiere, saranno vietate la circolazione e, su entrambi i lati, la sosta.

Contestualmente, in base allo stato di avanzamento dei lavori, potranno transitare in entrambi i sensi di marcia i soli residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso in via Degani, via Cantarana (dal civico 1 al civico 5), nel tratto di via Mazzini compreso tra via San Rocchino e via San Bartolomeo, nonché nel tratto di via Campagna tra via San Sepolcro e via San Bartolomeo.

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