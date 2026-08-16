Rottofreno celebra Sant’Elena, dal 22 al 24 agosto tre giorni di musica, tradizione e specialità piacentine

Tre giorni di festa, musica e buona cucina: a Rottofreno torna la tradizionale Sagra di Sant’Elena, in programma dal 22 al 24 agosto, organizzata dalla Pro Loco di Rottofreno.
Un appuntamento che unisce intrattenimento e tradizione, con un programma musicale affidato a tre protagonisti delle orchestre da ballo. Sabato 22 agosto sarà la volta di Matteo Tarantino, mentre domenica 23 sul palco salirà Marianna Lanteri. A chiudere la manifestazione, lunedì 24 agosto, sarà Francesca Mazzuccato.
Non mancherà la componente gastronomica, con uno stand dedicato alle migliori specialità della cucina piacentina, pronto ad accompagnare le serate di festa. A disposizione del pubblico ci sarà inoltre una pista in acciaio per gli appassionati del ballo e uno spazio con giochi per bambini, per una manifestazione pensata per coinvolgere tutta la famiglia. L’ingresso a offerta libera.