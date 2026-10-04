Villa Valle – Fiorenzuola LIVE dalle 15:00 su RadioSound

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta la trasferta bergamasca contro il Villa Valle: i rossoneri vogliono smuoversi dal fondo della classifica.
La Cronaca del Match
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VILLA VALLE: FIORENZUOLA:
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