Villa Valle – Fiorenzuola LIVE dalle 15:00 su RadioSound

4 Ottobre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, live, Notizie, Sport
Villa Valle - Fiorenzuola

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta la trasferta bergamasca contro il Villa Valle: i rossoneri vogliono smuoversi dal fondo della classifica.

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