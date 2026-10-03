Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink c’è la sfida Open a San Daniele del Friuli

Saranno quattro le “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink in gara domani (domenica) a San Daniele del Friuli nella quinta edizione della Coppa San Daniele Rosa, gara Donne Open di quasi 107 chilometri che scatterà alle 13.

La squadra piacentina Donne Juniores diretta da Vittorio Affaticati schiererà Agata Campana, Giada Galasso, Anna Longo Borghini e Martina Orsi.

“E’ un circuito di 18 chilometri e 600 metri – spiega il ds Affaticati – da ripetere 6 volte. E’ una gara molto impegnativa perché in ogni giro si affrontano due salite con un dislivello di 1100 metri. Viste le passate edizioni, si prevede una grande selezione. Con le nostre quattro atlete cercheremo di essere sempre nel vivo della corsa”.

Nel frattempo, la Bft Burzoni VO2 Team Pink farà il tifo per Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, in gara domattina alle 9 in maglia azzurra agli Europei di Ljubljana (Slovenia) nella prova in linea Donne Juniores (66,3 chilometri). La Rossignoli è reduce dall’argento iridato a Montreal (Canada).