Rugby – Il 19 giugno prende il via il Summer Camp, il programma estivo dei Lyons

Lunedì 19 giugno prende il via “Rugby Lyons Summer Camp”. Il nuovo programma estivo di Rugby Lyons dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Per sei settimane oltre 60 giovani atleti verranno seguiti da allenatori, preparatori atletici e professionisti in preparazione alla nuova stagione, che partirà ufficialmente a settembre.

A presentare l’ambizioso progetto è il Segretario di ASD Rugby Lyons Andrea Guglieri

“L’obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a un approccio più strutturato e ‘professionale’ al nostro sport, in modo da alzare il livello delle nostre squadre giovanili e prepararli al grande salto nelle squadre seniores, con l’obiettivo di portare il maggior numero possibile di ragazzi a vestire in futuro la maglia della prima squadra. Nella nostra idea questa iniziativa serve come formazione prima di tutto ‘culturale’ al nostro sport, cercando di trasmettere ai nostri ragazzi l’etica del lavoro necessaria a ottenere grandi risultati insieme ai propri compagni di squadra. Proprio per questo siamo felicissimi che i ragazzi delle squadre Under 16 e Under 18 abbiano aderito in massa e con convinzione, perché siamo convinti che facendo gruppo fin dall’estate possano divertirsi, crescere e stimolarsi a vicenda. Come società ci siamo dati questa importante sfida, e siamo orgogliosi di poter offrire questa opportunità ai nostri ragazzi in modo totalmente gratuito grazie al supporto dei nostri sponsor, che ci hanno garantito il sostegno per le spese per allenatori, nutrizionisti, materiale e divise per tutti i ragazzi.”

Dal punto di vista tecnico, il progetto è diretto da Jacopo Salvetti

“I ragazzi saranno divisi per ruolo, avanti e trequarti, e l’impegno sarà di due mattine alla settimana per 6 settimane. Verranno alternati lavori in palestra e sul campo, attività specifiche per i singoli ruoli e momenti di gioco, premi e classifiche per inserire anche una dimensione competitiva e di divertimento al lavoro. L’obiettivo per i ragazzi deve essere quello di aumentare le capacità e le conoscenze sotto l’aspetto fisico, motorio, di tecnica individuale e di reparto.

Sono molto contento che la società abbia creduto in questo progetto e che i ragazzi abbiano risposto positivamente in massa: l’estate è un periodo che deve essere di svago, ma con questo programma vogliamo inserire anche una dose di lavoro di perfezionamento che tornerà utile nella loro carriera e nella loro vita, come ad esempio il supporto che ci daranno i nutrizionisti per seguire i ragazzi in queste settimane di lavoro.”

Gli altri tecnici bianconeri

Oltre alla supervisione di Jacopo Salvetti, saranno diversi i tecnici Lyons coinvolti nel lavoro con i ragazzi, tutti con l’obiettivo di seguire gli atleti in una parte specifica del lavoro. Un ruolo fondamentale lo avrà ovviamente il Preparatore Fisico Eugenio Alfonsi, che condurrà le sedute in palestra, mentre sul campo la fasi di mischia saranno seguite dall’allenatore degli Avanti della Prima Squadra Tino Paoletti e dal seconda linea bianconero Lorenzo Cemicetti, mentre i giovani trequarti si avvarranno della guida dei giocatori della Prima Squadra Pietro Fontana, Sebastien Zaridze e Joaquin Paz. Un contributo importantissimo su cui la società punta sarà dato anche dalla nutrizionista Dott.ssa Benedetta Callegari, che informerà e seguirà i ragazzi con l’obiettivo di formare una profonda conoscenza e consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione nello sviluppo di un atleta.

Ha spiegato ancora Salvetti

“Il progetto non si esaurirà però solo con il periodo estivo. L’idea è quella di monitorare i progressi dei ragazzi nel corso della prossima stagione, con anche sedute di allenamento specifiche insieme ai tecnici che li accompagneranno per perfezionare ulteriormente le loro conoscenze e qualità. Si tratta di un passo importante per la nostra società e per questi ragazzi, che vogliamo portare a uno step successivo e a giocarsi il massimo campionato di categoria nella prossima stagione.”

