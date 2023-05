Rugby – I risultati del settore giovanile dei Lyons: battuta d’arresto per l’U19

Brutta battuta d’arresto per la 19 dei Lyons che deve riporre nel cassetto i sogni di gloria di un percorso netto anche nel girone interregionale. Si gioca con il Bologna, già incontrato e battuto due volte nel corso della stagione. Forse è stata proprio questa storia recente a togliere un po’ di concentrazione ai ragazzi, che per tutta la partita non sono mai riusciti a far vedere il gioco alla mano ben mostrato nel corso della stagione. Troppi errori nei momenti decisivi hanno minato l’efficacia delle nostre azioni per una partita dove siamo quasi sempre stati costretti a inseguire.

Anche nel finale di partita, ci sarebbe stata l’occasione di ribaltare il risultato con una serie di attacchi a ridosso dell’area di meta avversaria, che sono stati però vanificati ancora una volta da errori all’ultimo passaggio.

EMILBANCA LYONS – EMILBANCA BOLOGNA 17-22

Emilbanca Lyons: Nakov (cap.), Comizzoli (dal 5’ 2T Ziliani), Beghi, Molina, Solari, Russo, Viti (dal 5’ 2T Fornasari), Perazzoli, Mazzocchi (dal 5’ 2T Salotti), Camoni, Isola, Spezia (v.cap), Bosoni (dal 3’ 2T Amir Ali), Mazzoni, Haseeb. n.e. Cerrato, Cassinari, Amoakon. All. Bergamaschi, Paoletti.

1T: 3’ cp Bpòpgna (0-3), 15’ mt Nakov tr Russo (7-3), 19’ mt Bologna nt (7-8), 27’ mt Nakov tr Russo (14-8), 33’ mt Bologna tr (14-15). 2T: 11’ cp Russo (17-15), 15’ mt Bologna tr (17-22)

UNDER17

In occasione della quadrangolare di domenica 14 maggio, i Lyons hanno sfidato in trasferta a Noceto i pari età di Imola Rugby, Bologna Rugby Club e Rugby Colorno. Un’ottima prova dei bianconeri che hanno affrontato le partite senza cambi dando fondo a tutte le energie.

Si conclude la giornata con una vittoria su Imola Rugby per 12 a 0 e una sconfitta con il Bologna Rugby Club per 8 a 7 maturata su calcio a tempo scaduto.

RUGBY LYONS – IMOLA RUGBY 12-0

Mt. Pellarini e Binati

Tr. Franzoso 1/2

RUGBY LYONS – BOLOGNA RUGBY CLUB 21-10

Mt. Locca

Tr. Franzoso

Formazione: Seminari, Melis, Locca, Bass, Konte, Franzoso, Isola, Pellarini, Barbieri, Leddi, Selley, Marceta, D’Onofrio, Binati. Allenatori: Salvetti, Zaini