Rugby – Lyons, la Squadra Cadetta difende lo Shield del Trofeo Capuzzoni

Tutto facile per la Squadra Cadetta nella XXIII edizione del Trofeo Capuzzoni, storico appuntamento condiviso da Rugby Lyons e AS Rugby Milano. Dodici mete marcate in una partita mai in discussione, che è servito da test per mettere minuti nelle gambe dei giovani Leoni. Ora tutto è pronto per dare l’assalto al campionato di Serie B.

Trequarti bianconeri che si sono dimostrati sugli scudi, con 11 mete marcate da 7 giocatori diversi, comprese le doppiette di Viti, Fontana e Solari. Gloria per il reparto di mischia affidata a Riccardo Borghi, che ha schiattato la quarta meta dell’incontro al termine di una maul avanzante. I bianconeri hanno mostrato ottime combinazioni dei trequarti e azioni di buon ritmo, in cui tutti i ragazzi scesi in campo si sono messi in mostra. Una prova ancora più incoraggiante rispetto alla prima uscita di domenica scorsa, che dà fiducia ai Leoni in vista dell’imminente inizio del campionato.

Sempre emozionante la premiazione finale, con la consegna dello Shield del Trofeo da parte della madre di Massimiliano, Juci, insieme all’assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, che fu compagno di squadra del “Capu” nella sua militanza ai Lyons.

L’esordio ufficiale

L’appuntamento è ora fissato per domenica 13 ottobre, quando al “Beltrametti” si terrà lo storico esordio della Squadra Cadetta in Serie B, prima volta in un campionato nazionale per i giovani Leoni. L’avversario sarà il Pieve di Cento, e per i bianconeri cresce già l’attesa.

Sitav Rugby Lyons vs AS Rugby Milano 76-5 (45-0)

Tabellino: pt: 1’ m Fornasari tr Russo (7-0), 6’ Oppizzi D tr Russo (14-0), 10’ m Solari tr Russo (21-0), 18’ m Beghi (26-0), 27’ m Borghi tr Russo (33-0), 32’ m Beghi tr Russo (40-0), 35’ m Solari (45-0). st: 45’ m Spezia L tr Solari (52-0), 50’ m Milano (52-5), 53’ m Fontana tr Solari (59-5), 68’ m Viti tr Solari (66-5), 73’ m Fontana (71-5), 79’ m Viti (76-0)

Sitav Rugby Lyons: Solari; Spezia L, Oppizzi D, Beghi, Ugolotti; Russo, Fornasari; Oppizzi A, Bellani, Spezia G; Petrusic (cap), Pozzoli; Cantù, Borghi , Bona. St: Rossi; Mazzocchi, Rigolli, Fontana, Comizzoli, Molina, Viti; Mazzoni, Bongiorni, Isola, Cristian, Goffi, Groppelli G, Bassi L. All. Baracchi, Solari

Player of the match: Giovanni Spezia

Under 18 – Campionato Titolo Nazionale – Barrage

Prestazione maiuscola dell’Under 18 bianconera, che batte senza appello i Lions Amaranto Livorno e supera il secondo turno del Barrage Titolo Nazionale. Un 33-7 che riflette il dominio dei ragazzi di Salvetti e Mozzani, che hanno inflitto 5 mete alla tenace squadra livornese, in meta allo scadere per la segnatura della bandiera. Un inizio di stagione incoraggiante, che ora vedrà i Leoni sfidare la Lazio per accedere al Campionato Nazionale.

Emilbanca Rugby Lyons v Lions Amaranto 33-7 (19-0)

Emilbanca Rugby Lyons: Belforti, Locca, Spani Molella, Torricella, Pagliafora, Franzoso, Isola, Barbieri, Konte, Baas, Pellarini, Mutti, D’Onofrio, Bolzoni (cap), Fontanella. Allenatori: Salvetti, Mozzani

Tabellino:pt 13°Bolzoni Tr. Torricella (7-0), 21°Barbieri (12-0), 26°Bolzoni Tr. Torricella (19-0). st 38°Barbieri tr Torricella, 45°Seminari Tr Torricella, 70° Livorno tr Livorno