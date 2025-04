Rugby – Oltre 300 mini rugbisti al C.S. Mazzoni per il torneo organizzato dal Piacenza

La nona edizione del Torneo “Fondazione Ronald McDonald”, organizzato dal Piacenza Rugby, si è concluso con uno straordinario successo. Non solo la gioia di un nugolo di mini rugbisti al campo di Le Mose, ma la soddisfazione di poter contribuire all’attività benefica della Fondazione.

Più di 300 bambini

Più di 300 i bambini in rappresentanza di 15 società provenienti da Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria. Il torneo, riservato al settore propaganda (minirugby), ha riguardato le categorie Under 8, Under 10 e Under 12. Ben 12 le formazioni per ogni categoria, comprese anche quelle delle società piacentine. Piacenza Rugby, Elephant Gossolengo, Rugby Val D’Arda e Lyons propaganda. Le partite si sono disputate sui quattro campi allestiti all’interno del centro sportivo Carlo Mazzoni, “circondati” da genitori e spettatori che non hanno mancato di incitare i piccoli atleti: spettacolare il colpo d’occhio delle maglie variopinte indossate dai bambini.

Alla fine del torneo le classifiche hanno riportato le squadre salite sul podio mentre a tutte le altre è stato attribuito un salomonico quarto posto. A tutti è stata consegnata una medaglia ricordo. L’unico premio speciale, individuale, anche in questa edizione è andato al “miglior placcatore” nella categoria Under 12, al quale è stata consegnata una targa intitolata a Daniele Zazzera, indimenticato capitano piacentino del Piacenza Rugby.

Alessandra Franchi, responsabile del torneo

È stata una bellissima edizione. Da tempo non contavamo una presenza così numerosa. Addirittura 36 squadre in rappresentanza di 15 società, molte delle quali hanno partecipato al torneo per la prima volta. Inoltre, nell’ambito femminile, abbiamo visto all’opera 15 ragazzine, molte di più rispetto al passato. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento che, va sottolineato, rientra tra i principali a livello nazionale.

Un grazie particolare ai giocatori delle nostre due squadre seniores, ai dirigenti, ai genitori dei nostri bambini, ai Veterans, che si sono resi disponibili per l’organizzazione, così come i volontari del Rugby Val D’Arda che si sono occupati del terzo tempo. Insomma, siamo molto soddisfatti e per la prossima edizione cercheremo di fare ancora meglio».

Al termine del torneo si sono svolte le premiazioni, alla presenza di Fabio Calabrese, responsabile della “Fondazione Ronald McDonald”, e del presidente del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni.

Le classifiche

U12: Monferrato, Reno Bologna, Parco Sempione e quarti ex aequo Sitav Lyons 1, Carpi, Piacenza Rugby, Elephant Gossolengo, Cremona, Sitav Lyons 2, Cus Genova

U10: Rugby Varese, Sitav Lyons 2, Reno Bologna e e quarti ex aequo Elephant Gossolengo, Sitav Lyons 1, Piacenza Rugby, Monferrato, Carpi, Cus Genova, Parco Sempione, Cremona, Codogno.

U8: Rugby Varese, Cus Genova, Monferrato e quarti ex aequo Rugby Val D’Arda, Sitav Lyons 1, Piacenza Rugby, Parco Sempione, Cremona, Elephant Gossolengo, Carpi, Codogno, Sitav Lyons 2 e Varese.