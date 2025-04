Volley, Serie B2 – La VAP affronta una pretendente ai playoff: sabato trasferta sul campo di Lurano

Giornata numero ventitré in calendario per la Serie B2 con la Vivi Energia VAP che sabato prenderà la rotta della provincia di Bergamo per la trasferta sul campo del Volley Lurano ’95 (partita al via alle 20:30 alla Palestra Comunale di Lurano). Il campo di una squadra che occupa una solida quarta posizione in graduatoria – a pari merito con il Promoball – e che può puntare ancora al terzo gradino del podio con quattro partite ancora a disposizione.

Nella gara di andata al Palazzetto di San Nicolò fu partita intensa e combattutissima con la formazione bergamasca capace di spuntarla soltanto nel quinto set sullo score di 15-12: la allora situazione in classifica era piuttosto diversa con Lurano a contendere la prima piazza a Brembo e la Vivi Energia a costruirsi il suo ruolo nel girone E.

Presupposti molto diversi rispetto alla gara di sabato perchè la VAP potrebbe, potenzialmente, archiviare definitivamente la pratica salvezza: il distacco dal quartultimo posto, attualmente occupato dalla Pallavolo Alsenese, è di nove lunghezze con dodici punti ancora sul piatto; sulla base del risultato della sua partita e delle notizie dagli altri campi quindi la Academy potrebbe già festeggiare il mantenimento della categoria al ritorno a Piacenza. Condizionale obbligato dall’aritmetica e rafforzato ulteriormente dalla caratura dell’avversaria che guarda ancora con interesse ai playoff promozione.