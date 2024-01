Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: vince l’U18, sconfitta per l’U16

Grande vittoria domenica scorsa per i ragazzi di Omnia Rugby U18 nell’incontro che li ha visti in trasferta a Pieve di Cento. Nonostante un primo tempo impegnativo, i ragazzi hanno dimostrato determinazione e sono riusciti a superare la squadra locale. Molto soddisfatto l’intero staff tecnico che si complimenta con la squadra per l’impegno e la dedizione messa in campo.

Pieve-Omnia Rugby 10-31

OMNIA RUGBY: Guglieri, Verbeni, Roda, Mareggi, Tassoni, Ravilli, Aspesi, Badagnani (v cap), Dene, Essien (cap), Mincev (v.cap), Papa, Zibra, Bragadini, Belleri. Entrati: Gabrieli, Sesenna, Sala, Antozzi, Molinari, Hamza, Baldi. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 1 mt Molinari, 1 mt Dene, 1 mt Essien, 1 mt Roda, 1 mt Tassoni, 3 tr Ravilli.

Under 16

Una partita in salita quella che ha visto Omnia U16 affrontare sul campo Losi di Gossolengo i pari età dell’Imola Rugby, formazione ben impostata in attacco e fin da subito decisa a vincere. I ragazzi di coach Ravilli purtroppo non sono riusciti a reagire nella maniera giusta.

Omnia-Imola 17-45

OMNIA RUGBY: Turion, Magnani, Pop Vasilev, Bernini, Gemmi, Ravilli, Pradelli, Benedetti, Antoniotti, Marlieri, Paolini, Ferrari, De Simone, Lombardi, Casu. Entrati: Zanella, Casalini, El Houdali, Zazzali, Esposito. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 2 mt Benedetti, 1 mt Ravilli, 1 tr Ravilli.

Under 14

In attesa del primo incontro della seconda fase della stagione 2023/24 U14 Consolidamento, Omnia U14 sabato scorso ha partecipato ad un allenamento congiunto che ha visto i giovani Omnia confrontarsi con i pari età del CUS Pavia.

Pavia-Omnia 12-54