Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: sconfitte per l’Under18 e l’Under16

Seconda giornata di campionato senza marcature per l’Under 18 di Omnia che ancora non riesce ad esprimersi ai suoi livelli. L’avversario era ben noto, lo stesso Parma affrontato poche settimane fa. Allora la partita era stata ben giocata dal 15 arcobaleno, con poche sviste, ma pagate care. Il copione di questo 17 dicembre è stato invece ben diverso. Tanta indisciplina in difesa, unita ad imprecisione e nervosismo in attacco hanno permesso al XV gialloblù di risalire il campo più volte e di marcare 2 calci di punizione, oltre all’unica meta della gara, ad inizio ripresa, sempre da una situazione di touche, dopo un calcio di punizione concesso. La partita si è così chiusa sul 0-11.

OMNIA RUGBY-PARMA 0-11

OMNIA RUGBY: Tassoni, Verbeni, Ravilli, Lucchese, Borasio, Molinari, Aspesi, Mincev (v.cap), Dene, Essien (cap), Antozzi, Turion, Zibra, Belleri, Sala. Entrati: Bragadini, Papa, Baldi, Samson, Guglieri, Zilocchi, Bardugoni. Allenatore: Franchi

L’Under16

La formazione di Omnia U16 torna a bocca asciutta dalla trasferta che li ha visti opposti, in un incontro molto difficile, a Colorno, la squadra al comando della classifica del girone. Nel corso del primo tempo, nonostante le segnature dei padroni di casa, i ragazzi di coach Ravilli non ci sono mai dati per vinti e hanno reagito segnando un paio di belle mete e confezionando diverse azioni che hanno messo in seria difficoltà gli avversari. Al rientro in campo, complice anche un po di ingenuità, Omnia, oltre a concedere qualche meta di troppo agli avversari, non è riuscita a concretizzare le proprie occasioni.

COLORNO-OMNIA 47-12

OMNIA RUGBY: Turion, Gemmi, Bernini, Pop Vasilev, Zanella, Ravilli, Pradelli, Esposito, Antoniotti, Marlieri, Rizzi, Ferrari, Lombardi, Benedetti, Casu. Entrati: De Simone, Magnani, Paolini, El Houdali. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 1mt Benedetti, 1mt Esposito, 1tr Ravilli.