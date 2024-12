Sanità, Murelli (Lega) a De Pascale: “Il governo darà fondi alle Regioni, ma andranno usati al meglio”

«Il governo ha dato già con la precedente legge di Bilancio 2024 e darà fondi alle Regioni, con l’attuale legge di Bilancio che abbiamo appena approvato in Parlamento, le quali dovranno usarli al meglio per i cittadini». E’ la risposta della senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Lavoro, affari sociali e sanità, al presidente dell’Emilia Romagna, Michele De Pascale, che in un intervento ha accusato l’esecutivo di non stanziare fondi a sufficienza e che la situazione «mette in luce una profonda assenza di consapevolezza da parte del Governo rispetto al problema».

Murelli replica che «forse al presidente De Pascale è sfuggito che per il 2025 il finanziamento complessivo per la sanità ammonta a 136,5 miliardi e che per contrastare le liste di attesa, che non mi sembra l’Emilia-Romagna abbia abbattuto o risolto almeno in parte, si prevede un incremento dello 0,5% per il 2025 e dell’1% per il 2026. I fondi per la sanità sono i più alti mai stanziati, epoca del Covid compresa». Inoltre, continua Murelli «per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025″.

“Oltre al sistema di controllo per la spesa delle Regioni, introdotto con il decreto Liste di attesa nella legge di Bilancio 2025 per potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell’assistenza sanitaria resa dalle Regioni, si introduce una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali».

La senatrice conclude: «Consiglio quindi al neo-presidente De Pascale di attuare al meglio questo sistema di monitoraggio e di verificare la spesa sanitaria regionale, senza sprechi, migliorando la performance delle attese dei cittadini».