Tagliaferri (FdI): “La Regione chiarisca come vuole impostare la coesistenza tra lupi e territorio”

“La Giunta deve chiarire piani e ruoli per la presenza dei lupi nel territorio a più stretto contatto con l’uomo e le sue attività, soprattutto quelle agricole e di allevamento. Nonostante il silenzio degli esponenti locali del Pd, l’aumento degli attacchi sta creando danni sensibili oltre ad un generale clima di allarme”.

A sollecitare l’esecutivo de Pascale è il consigliere piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, il quale con un’interrogazione solleva il problema nei confronti dei vertici regionali, sottolineando in particolar modo l’aumento dei fenomeni soprattutto nel territorio piacentino.

“Mi allarma in particolar modo – continua Tagliaferri – la mancanza di informazioni particolareggiate sui numeri dei lupi che popolano il nostro territorio e ciò mi fa a pensare ad una problematica completamente ignorata e non governata nel recente passato. Se ciò fosse confermato, urge un radicale cambio di politiche che consenta la migliore coabitazione tra animali selvaggi e le attività umane di agricoltura e allevamento”.

Nel biasimare il silenzio degli esponenti locali Pd su questo tema, l’esponente di Fratelli d’Italia chiede un attento approfondimento sul ruolo del lupo sul tema della peste suina africana.

“In particolare – conclude il consigliere, fresco di nomina a Vicepresidente dell’Assemblea legislativa, – vorrei capire se i competenti assessorati regionali considerano il lupo come una risorsa o piuttosto un intralcio nell’eradicazione del virus animale ed eventualmente attendo la predisposizione di un piano per aiutare agricoltori ed allevatori a coesistere con animale predatore che potrebbe coadiuvare non poco la proliferazione regionale della popolazione di cinghiali”.