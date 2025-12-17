Scherma – Cinque piazzamenti per il Circolo “Pettorelli” a Udine

Circolo “Pettorelli” in evidenza a Udine nella seconda prova interregionale Under 14 (Gran Premio Giovanissimi) di spada, aperta alle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino.
Nei Giovanissimi, tris di piazzamenti per le promesse piacentine, con tre portacolori arrivati negli ottavi di finale: il miglior risultato porta la firma di Andrea Rizzo, decimo, che ha preceduto di poche posizioni nella classifica finale i compagni di squadra Martino Barenghi (quattordicesimo) e Andrea Bosi (quindicesimo).
Soglia delle finali a otto raggiunge anche nella categoria mista Allievi-Ragazzi, con Alexis Trivini Bellini nono a pari merito e Gabriele Guglielmetti quindicesimo. Nella speciale graduatoria per soli Allievi, Alexis ha chiuso alla settima posizione.
Tirando le somme, dunque, ben cinque sono i portacolori che hanno sfiorato i quarti di finale, conquistando comunque punti preziosi nel cammino di qualificazione verso i Campionati italiani di categoria (Gran Premio Giovanissimi).
Nel week end in arrivo, per il Circolo “Pettorelli” all’orizzonte c’è la seconda prova di qualificazione regionale di spada a Castel San Pietro Terme (Bologna) per le categorie Cadetti (under 17) e Giovani (under 20).