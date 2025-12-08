La 35esima Maratona di Telethon contro le malattie rare, donazioni a Piacenza fino al 6 gennaio 2026. A dettare il ritmo, come sempre, il coordinatore provinciale Bertuzzi Italo. Con lui le volontarie, i volontari e i tanti donatori di città e provincia, quale segno concreto del valore umano e civico della nostra comunità. I piacentini sono il cuore pulsante, la forza silenziosa che muove ogni gesto, ogni donazione, ogni sorriso.

La scienza al servizio dei pazienti.

Con immenso orgoglio Fondazione Telethon annuncia il parere positivo della European Medicines Agency (EMA) che raccomanda l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione Europea della terapia genetica ex vivo destinata al trattamento della Wisckott- Aldrich (WAS), una rara e grave immunodeficienza genetica messa a punto presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano (SR – Tiget).

E’una malattia del sangue che causa immunodeficienza e un basso numero di piastrine dovuta alla mutazione del gene WAS. La malattia si manifesta fin dalla prima infanzia con infezioni ricorrenti e persistenti. Colpisce quasi esclusivamente i maschi, con una incidenza di uno su duecentocinquantamila maschi nati vivi. Questo risultato conferma che anche la ricerca accademica, quando guidata da un forte senso di responsabilità verso i pazienti e condotta secondo standard scientifici, può davvero cambiare la storia naturale delle patologie rare.

“A Natale fai un dono che dona”

Il regalo più bello è dentro la ricerca scientifica con i cuoricini di cioccolato al fondente e al latte con un’offerta minima di 15 Euro a confezione e candele della speranza 6 Euro cadauna.

A scala provinciale il programma è fitto di appuntamenti, di seguito i principali. E’ già possibile donare, fino al 6 gennaio 2026 nei seguenti punti:

PIACENZA – ACI, Via Maculani, 36;

Edicola Carla, Via Farnesiana/ Corpus Domini;

Edicola Denise, Via Fratelli Alberici;

Edicola Marco, Viale Dante;

Edicola Daveri, Besurica;

Negozio “Città del Sole”, Stradone Farnese, 2;

CASTELSANGIOVANNI – Edicola Cantoni, Corso Matteotti;

FIORENZUOLA D’ARDA – Concessionaria Bussandri, Viale Umbria, 7/9;

RIVERGARO – Farmacia Dott. Andena;

SAN POLO DI PODENZANO – Supermercato DOMANIGA;

BANCHETTI

Podenzano / Maiano – 13 dicembre, presso Cafè Senorita (dalle 9,00 alle 16,00);

Gossolengo – 20 dicembre Supermercato PAM, Via dei Rivi;

Monticelli d’Ongina – 19 e 21 dicembre, Viale Martiri della Libertà;

Piacenza – 20 e 21 dicembre CONAD Besurica con P.A. CROCE BIANCA;

CONAD Via Modonesi;

Piacenza 21 dicembre, dalle ore 10,00 esibizioni di arti marziali con il Maestro Bottini, presso il CENTRO SPORTIVO FARNESIANA;

Calendasco – Sarmato – San Nicolò, 21 dicembre, fronte chiese.

In città, con distribuzione tra aderenti e amici, partecipa la Comunità delle Tre Chiese;in provincia la parrocchia di Borgonovo – Seminò.

Ogni donazione serve per far avanzare la ricerca scientifica e arrivare alla cura delle malattie genetiche rare; proprio per questo Bertuzzi esprime sentimenti di gratitudine e riconoscenza a volontari, donatori, ricercatori e mezzi di informazione.

Chiunque volesse organizzare o fare una distribuzione può contattare FONDAZIONE TELETHON PIACENZA Al numero 349 5152019 o scrivere a volontari @fondazionetelethon.it.

