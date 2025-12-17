Aggredito a coltellate davanti al suo appartamento in centro storico, interviene la polizia: indagini in corso

Accoltellato nella notte, indagini in corso. Le Volanti della polizia sono intervenute presso un’abitazione nella zona del centro storico, in quanto era stata segnalata un’aggressione con un coltello nei confronti di un cittadino italiano di anni 35 lì residente.

Sul posto i poliziotti hanno constatato la presenza di numerose tracce di sangue sia sul vano scale che nei pressi dell’ingresso dell’appartamento.

Presi contatti con il richiedente, gli agenti hanno accertato che poco prima era avvenuta all’interno dell’appartamento una lite per futili motivi, tra lo stesso occupante dell’abitazione ed un ragazzo a lui sconosciuto.

Il motivo della lite poteva essere stato originato da precedenti discussioni avvenute tra il ferito ed una sua precedente coinquilina che pare si fosse allontanata da casa senza motivo.

Nel corso della lite l’aggressore ha estratto un coltello ferendo al braccio l’altro soggetto, che nel frattempo si è difeso con l’utilizzo di uno spray al peperoncino, facendolo così desistere.

Sul posto interveniva personale sanitario che trasportava il ferito presso il locale pronto soccorso dell’Ospedale di Parma dove veniva refertato con giorni 45 di prognosi.

La polizia ha subito iniziato le indagini con l’obiettivo di rintracciare e identificare l’aggressore. Quest’ultimo, infatti, prima dell’arrivo della Polizia si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

