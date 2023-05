Rovinosa caduta in bicicletta, grave un uomo. I fatti sono accaduti a Castel San Giovanni. L’uomo stava viaggiando in via Amendola quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Nell’impatto ha riportato gravi lesioni in varie parti del corpo. Gli operatori sanitari, considerate le condizioni del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha condotto il ciclista al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.