“Poche parole, tante lacrime”, la Gotico Garibaldina dedica la vittoria a Kristopher. Proseguono gli accertamenti sul tragico scontro di Roma

“Oggi per la Gotico Garibaldina non era una giornata facile. La tragica morte del neanche 18enne Kristopher Dixon, giocatore della Juniores dei piacentini, è una notizia che scuote l’animo di tutti, figuriamoci di chi lo ha vissuto nello spogliatoio. I ragazzi oggi si sono superati, vincendo la partita in casa del Vigolo Marchese. Una vittoria che ha una dedica speciale, per Kristopher in cielo. Poche parole, tante lacrime”. Il post della società calcistica in cui Kristopher militava è emblematico del clima surreale che si vive a Piacenza in questi giorni. Un lutto che coinvolge tantissimi in città. Anche nei confronti della madre, Katia Tarasconi, storico esponente del Pd a Piacenza e in regione, sono giunti tantissimi messaggi di cordoglio. Insieme alla Gotico Garibaldina, un messaggio di lutto è giunto anche dai Rugby Lyons con cui il giovane ha giocato in passato: “Lasciando un bel ricordo in tutti i suoi compagni di squadra”.

Kristopher e Andrea, l’amico rimasto gravemente ferito nello stesso incidente, erano partiti venerdì mattina da Piacenza: destinazione Roma. Quest’estate avevano conosciuto alcuni amici, loro coetanei, durante in viaggio in America e si erano promessi di rincontrarsi per trascorrere qualche altro giorno tutti assieme. Avevano così deciso di coronare la promessa, ma purtroppo la vacanza si è trasformata in tragedia: i due amici hanno noleggiato uno scooter ma hanno invaso inavvertitamente la corsia riservata ai tram. L’impatto è stato inevitabile e fatale per Kristopher.

La polizia locale della Capitale sta cercando di appurare la dinamica dei fatti e a tal proposito ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. Nei prossimi giorni sarà anche disposta l’autopsia e solo in seguito saranno comunicate le date dei funerali.