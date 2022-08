Scuole di Ottone e Corte Brugnatella-Marsaglia, i comuni scrivono alla Regione: “Scongiurare la chiusura e garantire l’istruzione nel territorio”

Il presidente dell’UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA, Roberto Pasquali, il sindaco del Comune di Ottone, Federico Beccia, e il commissario straordinario del Comune di Corte Brugnatella, Luigi Swich, scrivono alla Regione per chiedere di preservare il sistema scolastico del territorio evitando la chiusura della scuola di Ottone e il taglio all’orario in quella di Corte Brugnatella – Marsaglia.

LA LETTERA

Le Scuole rappresentano il cuore pulsante di una comunità e garantirne il mantenimento è di vitale importanza per piccoli Comuni di Montagna quali Ottone e Corte Brugnatella.

La situazione che si sta prospettando per il futuro anno scolastico prevede che non ci sarà più la Scuola Media Toscanini di Ottone e la Scuola di Infanzia di Corte Brugnatella -Marsaglia perderà il pomeriggio.

Ogni anno, in previsione del successivo anno scolastico, si ripresentano gli stessi interrogativi e si rendono necessarie le solite estenuanti battaglie per tenere vive le scuole periferiche e dei nostri piccoli Comuni Montani, Le scuole di montagna hanno pochi alunni, spesso sono pluriclassi, hanno sicuramente meno mezzi degli istituti in città ma sono realtà vitali, fondamentali per la tenuta del territorio. Le Nostre Scuole rappresentano l’unica agenzia culturale ed hanno un’importanza strategica, perché mantengono la coesione e l’identità delle comunità locali e allo stesso modo, sfruttando anche le nuove tecnologie, possono ridurre il gap con le scuole urbane e raggiungere un alto valore formativo.

Nonostante la situazione come già comunicatoci dall’Ufficio Provinciale Scolastico sembri già definita si richiede di mantenere in deroga le Scuole in oggetto anche nel prossimo anno al fine di garantire il diritto all’istruzione nelle situazioni di particolare criticità come la nostra, ovviando al disagio degli alunni che in caso di cessazione del servizio sarebbero costretti a frequentare altre sedi scolastiche il cui raggiungimento risulterebbe problematico, con conseguente rischio di ulteriore spopolamento dei paesi montani.