Arte contemporanea, all’auditorium Sant’Ilaria approda la mostra “CONNECT – Tra cielo e terra”

Dal 10 al 27 aprile 2026 la Chiesa Auditorium Sant’Ilario di Piacenza ospita CONNECT – Tra cielo e terra, seconda edizione del format culturale Flusso Divino, realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, che ha creduto nel valore dell’iniziativa contribuendo a portare in città un progetto che unisce arte contemporanea, esperienze sensoriali ed eventi culturali.

Cuore del progetto sarà la mostra personale “Resonance – Rete Energetica Globale” dell’artista concettuale Antonella Mellini, protagonista della scena dell’arte contemporanea, presente nel panorama nazionale e internazionale e che, anche quest’anno, esporrà contemporaneamente alcune sue opere nel circuito del Fuorisalone di Milano.

Protagonista di CONNECT – Tra cielo e terra è dunque Resonance, la mostra personale di Antonella Mellini. Attorno alle sue opere, il format Flusso Divino sviluppa un’esperienza multisensoriale fatta di profumi, visual e suoni, traducendo l’esposizione in un programma di eventi e momenti di approfondimento. Sebbene la cornice e le attività siano curate dal format Flusso Divino, per le informazioni curatoriali e i contenuti concettuali specifici della mostra si rimane fedeli al comunicato ufficiale dell’artista.

UN’ESPERIENZA MULTISENSORIALE

Nello spazio di Sant’Ilario, tra la luce che richiama l’alba, la presenza silenziosa dei menhir e una rete invisibile di rimandi tra materia e vibrazione, il progetto invita il pubblico a vivere un’esperienza culturale intensa, aperta e profondamente contemporanea.

Il percorso espositivo è pensato come un’esperienza multisensoriale: le opere dialogano con la luce, i visual in movimento e le fragranze d’autore, costruendo un ambiente percettivo completo.

I visual sono curati da Rorschach Visual Project, mentre le fragranze artistiche sono

firmate da Benedetta Callegari (Lacrime di Coccodrillo). Ogni elemento contribuisce a costruire un’esperienza da vivere con tempo e attenzione, in cui lo spettatore non è solo visitatore, ma parte attiva di ciò che accade nello spazio.

Le opere dell’artista saranno disponibili per l’acquisto durante il periodo espositivo.

EVENTI ALL’INTERNO DELLA MOSTRA

Durante il periodo espositivo Flusso Divino organizza eventi e workshop all’interno dello spazio della mostra, creando un dialogo continuo tra arte e altre discipline e permettendo al pubblico di vivere la mostra in modi sempre diversi.

Tra gli appuntamenti già in programma:

10 aprile: vernissage inaugurale con Cena di Gran Gala su prenotazione

12 aprile: workshop di arte geometrica araba

17 aprile: lezione di portamento femminile, presenza e magnetismo

19 aprile: laboratorio arte e movimento

23 aprile: corso di intelligenza artificiale generativa

Quando non saranno in programma eventi a porte chiuse, la mostra sarà visitabile gratuitamente, previa iscrizione all’associazione, negli orari di apertura indicati dall’associazione.

VERNISSAGE E CENA DI GALA

Il 10 aprile alle ore 20.00, sempre all’interno della Chiesa Auditorium Sant’Ilario, si terrà il vernissage inaugurale con aperitivo e Cena di Gran Gala su prenotazione, solo sul portale ufficiale dell’Associazione.

Un momento esclusivo, con un numero limitato di posti, pensato per vivere la mostra prima dell’apertura al pubblico, in presenza dell’artista e, solo per quella sera, con performance di Liliana Palumbo, in dialogo diretto con lo spazio espositivo e il tema della mostra.

ORARI DI APERTURA MOSTRA

La mostra sarà visitabile gratuitamente previa iscrizione all’Associazione Flusso Divino.

L’iscrizione è gratuita e consente l’accesso alla mostra e alle informazioni sugli eventi.

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 12.00 – 18.00

Mercoledì e sabato: 10.00 – 18.00

Domenica: 10.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30

Durante gli eventi, la mostra è chiusa al pubblico.

Informazioni e iscrizioni:

www.flussodivino.com

CHI È FLUSSO DIVINO

Flusso Divino è un’associazione culturale fondata da Valentina Serena – Art manager, Valentina Schiavi ed Enrico Bucchioni, nata per creare, in location sempre differenti, esperienze in cui l’arte contemporanea non resti distante, ma diventi occasione concreta di incontro, percezione, riflessione e partecipazione.

Fin dalla prima edizione, il progetto ha scelto di unire qualità artistica, cura dell’esperienza e attenzione alla dimensione umana e sociale, costruendo eventi in cui mostra, performance, fragranze, visioni e relazione con il pubblico convivono in un unico disegno culturale.

Flusso Divino organizza mostre di arte contemporanea ed eventi culturali multisensoriali, affiancando alla proposta espositiva momenti di approfondimento, laboratori, esperienze e progetti speciali pensati per mettere in relazione arte, persone e territorio.

Sul sito ufficiale l’associazione presenta il proprio format come uno spazio in cui “l’arte è spazio, l’individuo è sostanza, l’evento è connessione”.

IL PROGETTO BENEFICO: LA MATITA PARLANTE

Anche nella seconda edizione, Flusso Divino ha scelto di affiancare al progetto artistico una raccolta fondi a favore di una realtà del territorio.

La raccolta fondi sarà destinata all’associazione La Matita Parlante, realtà che promuove progetti educativi e strumenti per una comunicazione più accessibile e inclusiva, nel rispetto dei diversi modi di esprimersi, comprendere ed entrare in relazione.

La scelta nasce dalla volontà di sostenere realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e che credono, come Flusso Divino, che la cultura, l’educazione e la comunicazione possano migliorare concretamente la vita delle persone.

La raccolta fondi sarà attiva per tutta la durata della mostra, durante gli eventi e online

sul sito dell’associazione. I fondi che verranno raccolti, saranno consegnati all’Associazione la Matita parlante all’evento del Finissage del 26 aprile.

DATI GENERALI

Titolo edizione: CONNECT – Tra cielo e terra Mostra: Resonance – Rete energetica globale Artista: Antonella Mellini

Date: 10 – 27 aprile 2026

Luogo: Auditorium Sant’Ilario, Piacenza

Progetto e organizzazione: Associazione Culturale Flusso Divino

Collaborazione: Comune di Piacenza

Ingresso mostra: gratuito previa iscrizione all’associazione

Info: www.flussodivino.com

Chiusura

CONNECT – Tra cielo e terra nasce come un invito a sostare, ad ascoltare, a lasciarsi raggiungere da un’esperienza in cui arte, luce, acqua e vibrazione entrano in relazione. Un progetto che porta a Piacenza non solo una mostra, ma un campo percettivo e umano in cui ciò che è antico e ciò che è contemporaneo trovano una nuova risonanza.

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