Solo nove iscritti al Marcora di Cortemaggiore, Provincia: “Da parte nostra attenzione sempre costante, negli anni investiti oltre 300 mila euro”

La sede di Cortemaggiore dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “Marcora” è costantemente attenzionata dalla Provincia di Piacenza: a testimonianza dell’impegno nel mantenere questa importante realtà del territorio – punto di riferimento per la formazione di tecnici specializzati per ruoli operativi nei settori produttivi di riferimento – ci sono, tra l’altro, le consistenti risorse via via messe in campo dall’ente di Corso Garibaldi.

Investimenti importanti

Negli ultimi anni, infatti, sono stati effettuati numerosi interventi strutturali e di manutenzione: i più rilevanti sono stati la realizzazione e il rifacimento dell’ impianto ascensori presso le sezioni di Cortemaggiore e Piacenza, per un importo complessivo del progetto pari a 150.000,00 euro, dei quali 98.000,00 euro per il nuovo impianto di Cortemaggiore, e i recenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche mediante la sostituzione di tutti i serramenti esterni degli spazi scolastici della sede di Cortemaggiore, per un importo complessivo pari a circa 180.000,00 euro.

A questi importi, che sommati fra loro ammontano a circa 300.000 euro, si aggiungono interventi costanti di manutenzione ordinaria, come tinteggiature di aule e locali segreteria, sostituzione di porte interne e altri lavori di adeguamento, per un valore complessivo che supera i 300.000,00 euro, esclusi i costi per le utenze, che, come per tutte le scuole superiori, restano sempre in capo alla Provincia.

“Attenzione concreta e continuativa”

Le cifre avvalorano l’attenzione concreta e continuativa rivolta alla sede di Cortemaggiore dell’Istituto “Marcora”, che è tra l’altro dotata di laboratori e di una ottima e funzionale palestra, nel riconoscimento – sottolineato anche nel corso della visita della Provincia del giugno 2023 – della storica presenza e del ruolo strategico nella formazione di operatori qualificati per il settore agroalimentare e agroindustriale, in linea con le esigenze del tessuto produttivo locale:.

“Il considerevole sforzo della Provincia per gli spazi degli edifici di competenza – sostiene Monica Patelli, Presidente dell’Ente di Via Garibaldi – ha sempre accompagnato l’impegno dei dirigenti scolastici, impegnati in una logica comune sia in termini di rinnovamento dell’offerta formativa della sede magiostrina sia in termini di stretta relazione con il mondo del lavoro locale. Con riferimento agli sviluppi futuri, servirà un’attenta riflessione da farsi con l’Ufficio Scolastico Regionale, ente titolato a gestire la programmazione scolastica sul nostro territorio.

Solo nove iscritti alla prima

I”n un contesto nel quale sono state investite significative risorse, oggi emerge una forte criticità rispetto all’andamento delle iscrizioni: sono soltanto 9 gli studenti iscritti alla prima per l’annualità 2025/26. L’Istituto di Cortemaggiore conta poco più di 60 studenti, su un totale di 5 classi”.

Aggiunge Massimiliano Morganti, Consigliere con delega all’edilizia scolastica “Il prestigio e l’importanza dell’Istituto Marcora per Cortemaggiore e per il territorio limitrofo ci è ben noto. Al contempo per l’anno scolastico a venire non è possibile ipotizzare un cambio di sede”.

“Dato che qualcuno si è avventurato in paragoni, è bene chiarire che per quanto riguarda il Polo di Castel San Giovanni la situazione è del tutto differente: è in divenire un iter di progettazione di ampliamento del polo scolastico medesimo a fronte di un aumento delle iscrizioni consolidato negli anni. Con particolare riferimento all’anno scolastico 2025/2026, l’accordo con la parrocchia è necessario per far fronte nel breve periodo alla necessità di trovare spazi per ospitare le 3 classi in più del Polo Volta”.