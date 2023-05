Serie A2 – L’Assigeco Piacenza non si arrende: vittoria casalinga su Pistoia in Gara 3

C’è ancora speranza per il cammino ai playoffs dell’Assigeco Piacenza dopo la grandiosa vittoria casalinga in gara-3 ottenuta sulla Giorgio Tesi Pistoia Group. La grande prova d’orgoglio dei biancorossoblu rispecchia fedelmente la loro intera stagione, con i ragazzi di coach Salieri che riescono ad allungare la serie trascinati da un immenso Sabatini e da grandi prove individuali da parte dell’intero roster piacentino. Degne di nota le prestazioni di un inesauribile Pascolo, di McGusty – autore di 20 punti – e di Federico Miaschi, decisivo con le sue prodezze nei minuti finali di partita.

Per l’Assigeco l’unico neo in una serata di sorrisi è rappresentato dall’infortunio di Lorenzo Galmarini, l’ennesimo di questa stagione sfortunata: il centro è stato infatti costretto ad uscire dal campo anzitempo nel secondo quarto ed è in forte dubbio per gara-4, dove una Piacenza sull’orlo dell’eliminazione cercherà di strappare un’altra vittoria.

Le parole di Salieri

“Oggi abbiamo fatto una bellissima partita, giochiamo in situazioni di precarietà fisica, perciò possiamo solo fare chapeau ai ragazzi che oggi hanno messo in campo cuore e anima. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo, è normale che in una partita del genere ci possa essere qualche calo fisico, ma oggi si è vista in campo l’identità della squadra. L’infortunio di Galmarini è arrivato nel momento di nostro massimo vantaggio, ma la squadra ha retto e ha dato il break decisivo soprattutto compattando la difesa. Abbiamo giocato con orgoglio, determinazione, difesa e collaborazione, tutti hanno dato quel qualcosa in più per portare a casa la partita”.

Assigeco Piacenza – Giorgio Tesi Group Pistoia 94-89

(22-20; 27-17; 16-28; 17-17; 12-7)

Assigeco Piacenza: Sabatini 26, McGusty 20, Miaschi 15, Gajic 5, Pascolo 16, Querci 3, Galmarini, Soviero, Franceschi NE, Joksimovic NE. Allenatore: Salieri

Giorgio Tesi Group Pistoia: Saccaggi 17, Copeland 17, Wheatle 11, Varnado 20, Del Chiaro 6, Della Rosa 10, Magro, Pollone 4, Benetti 4, Allinei NE. Allenatore: Brienza

