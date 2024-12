Serie B – I Fiorenzuola Bees non contengono la valanga di Mestre: al PalArquato finisce 67-93

I Fiorenzuola Bees che ospitano Basket Mestre al PalArquato devono invertire una pericolosa tendenza in campionato, e optano per inserire un Emir Sabic in più nel motore con l’annuncio a poche ore dall’inizio dell’incontro.

La cronaca

I Bees approciano con voglia ed entusiasmo diversi rispetto alle ultime uscite, ma Mestre trova nell’atletismo di Galmarini ed Aromando il primo comando della gara per il 6-10 al 4’.

Sabic incendia la retina dall’arco dal 6’ per il 10-14, ma Contento fa allungare sempre con la stessa moneta Mestre per il 10-19 al 7’. Mestre scappa aprendo un gap da 0-11 in due minuti, con Gayè che chiude il break con la tripla del 13-28 al 9’. Reggiani chiude un primo quarto dove Mestre tira con un irreale 79% dal campo sul 15-33.

Venturoli e Bottioni con due triple cercano di dare fiducia ai Bees ad inizio del secondo quarto, con la squadra di coach Ferrari che si affida a Reggiani per rimanere sulla doppia cifra di vantaggio. Sabic e Spizzichini mettono paura a Mestre, con coach Ferrari costretto al timeout pieno per fermare l’ondata Bees sul 28-39 al 15’.

Contento recupera una palla importantissima al 16’ e consente nuovamente a Mestre di allungare in modo deciso con un break da 0-9 in uscita dal timeout (28-48), mentre Aromando con un pezzo di bravura in fade away sulla linea di fondo segna un canestro che sembra un rintocco nella partita dei Bees. 31-56 al 19’. Sabic e Seck chiudono il primo tempo sul 35-56.

Secondo tempo

Aromando e Contento inaugurano il secondo tempo tenendo Mestre sul +22. 39-61 al 23’. La tripla di Brambilla mette il sigillo alla sfida al 26’ sul 41-70, con i Bees che non riescono a scaldare il PalArquato nonostante la schiacciata di Biorac su assist di capitan Bottioni al 28’. 46-72.

Nonostante un moto d’orgoglio targato Bottioni – Spizzichini, è ancora il fade away di Aromando a far scollinare oltre quota 20 punti personali al numero 45 di Mestre. 50-75 all’ultimo intervallo lungo.

L’asse Mazzucchelli-Aromando continua a produrre dividendi anche nell’ultimo quarto (54-82 al 34’), con Fiorenzuola che si pianta sui pedali di soli 5 punti realizzati in 6 minuti di gioco.

Spizzichini dall’angolo e Voltolini con il terzo tempo dalla linea di fondo fanno scavallare quota 60 ai Bees, ma nel garbage time finale non c’è margine per riavvicinarsi ad una Gemini Mestre che chiude con una netta vittoria per 67-93. Per i Bees è la settima sconfitta consecutive, con i gialloblu di coach Dalmonte raggiunti a quota 6 dal fanalino di coda Crema.

Fiorenzuola Bees vs Gemini Mestre 67-93

(15-33; 35-56; 50-75)

Fiorenzuola Bees: Biorac 4; Galassi; Venturoli 3; Bottioni 13; Clerici; Seck 6; Voltolini 5; Gayè 5; Sabic 17; Spizzichini 14; Negri ne; Redini ne. All. Dalmonte

Basket Mestre: Galmarini 8; Mazzucchelli 7; Porcu; Lo Biondo 8; Contento 11; Brambilla 10; Sebastianelli; Aromando 27; Rubbini 6; Reggiani 16; Vecchina; Kazadi. All. Ferrari