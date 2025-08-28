ディーゼル DIESEL 中綿 ライダースジャケット ナイロン 高耐久コットン 極美品/軽量中綿(XL)●DIESEL ディーゼル ヴィンテージ加工 ナイロン ライダースジャケット ブルゾン シルバーグレー 春秋 メンズ アウター

15450014【商品番号】3307 15450014【商品番号】3307

【ブランド】DIESEL

【品名】ライダース型中綿ジャケット

【対象】メンズ

【表記サイズ】サイズXL・・・※ 下記採寸をご参照くださいませ。

【実寸】

着丈：68センチ

身幅：58センチ

肩幅：48センチ

袖丈：68センチ

※素人採寸の為、誤差はご了承の上、ご購入下さい。

【素材表記】画像参照

【原産国】画像参照

【カラー】シルバー系

★★★【商品状態】★★★

革新的な加工技術とストリートの感性を融合させてきた DIESEL 。本品は、ブランドらしいヴィンテージ加工を施したナイロンライダースジャケットです。 シルバーグレーの独特な色味は、光の加減で表情を変え、都会的でありながらどこか無骨なニュアンスを漂わせます。ナイロン特有の軽やかさに加え、軽量中綿を内蔵することで、春秋に最適な保温性を確保。重さを感じさせず、さらりと羽織れるアウターとして高い実用性を誇ります。 ライダースをベースにしたシャープなデザインに、DIESELならではのヴィンテージ加工が奥行きをプラス。新品にはない“こなれ感”が最初から備わっているのも魅力です。XLサイズのゆとりあるシルエットは、パーカーやニットとのレイヤードも自然に収まり、今の気分に寄り添うバランス。 ミリタリーとモード、そしてストリートのエッセンスが交差する一着。軽快さと存在感を兼ね備えたDIESELのナイロンブルゾンを、この機会にぜひ。



【ランク】A

※当店のランク説明

N「新品未使用」タグ付き等新品で未使用である事を証明できる物

S「未使用に近い」未使用の証明はないが、それに準ずる状態と当店が判断した物

A「目立った傷や汚れなし」中古品であり、多少の使用感はあるが、〝商品の使用〟には問題のない状態の物

B「やや傷や汚れあり」ダメージが明確であり、商品の使用にも支障がある物

C「上記以下」商品の使用自体が困難である物。

◎購入先：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

＊平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。

写真だけでは伝えきれない魅力があります、是非手にとって頂きたい１品です。

安心して使用いただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。

ご質問なき落札後のクレーム等は応じかねますのでご了承ください。



■お支払い：

ヤフーかんたん決済のみとなります。

落札後48時間以内のお支払いをお願いしております。

落札後48時間以内のお支払いをいただけない場合は落札者都合により削除とさせていただきます。

その際、ヤフオクのシステム上自動的に「非常に悪い」評価となりますのでご了承ください。



配送：

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

商品画像について：

モニター環境により色が異なって見える場合がございます。

ご了承くださいませ。

■注意事項：

1円スタートとなりますので、画像でよくご確認の上、ノークレームノーリターンでお願い致します。

終了前に取り消しをする可能性がございます。

入札および落札後に正当な理由が無い場合のキャンセル、取り消しは出来かねます。

ブランド品という商品の特性上、すり替え防止の観点から返品、返金は不可とさせていただいておりますので、ご了承ください。もしこちらの不備で返品となった際にも送料は落札者様がご負担をお願い致します。ご了承の上ご入札くださいませ。

首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。

写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問ください。

配送時における事故や未着等トラブルに関しましては、当方での責任は負いかねます。



領収書の発行は行っておりません。



■付属品：

なし



＊保存袋、ギャランティカードは撮影小物の為付属致しません。

≪トラブル回避の為、購入前には必ずプロフィール欄から注意事項をお読みください≫