Gran Premio Regione Emilia Romagna 2026, a San Nazzaro la tappa Mondiale di F2. Ezio Cremona: “Con la Regione valorizziamo il Fiume Po”

Piacenza capitale italiana della Motonautica: torna il 29 e 30 agosto 2026 il Gran Premio Regione Emilia Romagna. Nella frazione di Monticelli, San Nazzaro d’Ongina, è tutto pronto per godersi la tappa del Campionato Mondiale di F2 e il Campionato Europeo di OSY 400.

Per la Formula 2 si tratta del terzo dei cinque appuntamenti del Campionato Mondiale previsti dal calendario, mentre per la categoria OSY 400 i piloti si sfideranno con le loro imbarcazioni in questa tappa unica che sarà valida per il titolo Europeo della stagione 2026.

La soddisfazione del Presidente della Motonautica San Nazzaro Ezio Cremona: È il quarto anno consecutivo che organizziamo il Campionato Mondiale di Formula 2. L’Union Internationale Motonautique (UIM), continua a darci fiducia e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Grazie alla Regione Emilia Romagna per il prossimo triennio avremo il Campionato mondiale di Formula 2 a Piacenza e, come sempre, organizzeremo anche una manifestazione collaterale.

Ezio Cremona sottolinea l’aspetto turistico e culturale della manifestazione grazie alla collaborazione con la Regione. Per noi è importante contribuire a valorizzare il nostro territorio e in particolare il Fiume Po, con le sue rive, i suoi attracchi e la sua navigabilità. Il tratto piacentino è uno degli angoli più belli e attrattivi del Grande Fiume.

Un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati della Motonautica, organizzato dalla Motonautica San Nazzaro con il sostegno della Federazione Italiana Motonautica e dell’Union Internationale Motonautique (UIM), patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Monticelli.

Grande entusiasmo anche da parte dell’Assessora al Turismo e Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni:Il Mondiale di Formula 2 di Motonautica rappresenta un appuntamento internazionale di grande spettacolarità e un’importante occasione per valorizzare il Po e il territorio piacentino attraverso lo sport. Ospitare a Monticelli d’Ongina atleti e team del circuito mondiale, insieme al Campionato Europeo OSY400, conferma la capacità organizzativa dell’Emilia-Romagna di accogliere discipline ed eventi molto diversi, portandoli anche in territori meno tradizionalmente legati ai grandi appuntamenti sportivi.

È questa una delle caratteristiche del nostro sistema emiliano-romagnolo – conclude Roberta Frisoni – utilizzare lo sport anche come leva di promozione e attrattività turistica, facendo conoscere luoghi, paesaggi e comunità. In questo caso il Po diventa un vero e proprio campo di gara naturale e, allo stesso tempo, protagonista del racconto di un territorio che merita di essere sempre più conosciuto e vissuto.

“La disciplina Motonautica del Circuito è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa stagione sportiva. Il nostro Movimento ha ottenuto importanti successi sportivi e anche organizzativi in questa disciplina. L’evento di San Nazzaro d’Ongina rappresenta una grande occasione per continuare su una strada tracciata che mira a successi e visibilità internazionale” ha invece dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Motonautica (FIM), Giorgio Viscione.

Il programma del Gran Premio Regione Emilia Romagna

La giornata di sabato 29 agosto 2026 inizierà con il briefing dell’OSY 400 dalle 8 alle 8:30, seguito da quello della F2. Dalle 10 alle 10:45 saranno previste le prove libere dell’OSY 400, mentre a seguire dalle 10:45 alle 12:45 le prove libere della F2. Nel pomeriggio a partire dalle 14:00 per entrambe le classi sarà la volta del time trial (dalle 14:00 alle 14:30 per l’OSY 400, dalle 14:30 alle 16:30 per la F2). La giornata si concluderà con la prima manche dell’OSY 400, programmata per le ore 16:45.

Domenica 30 agosto 2026, dopo i consueti briefing iniziali, l’OSY 400 darà inizio alla giornata con la sessione di prove libere e la seconda manche, fissata per le ore 11. Subito dopo la pausa pranzo avverrà la terza manche, alle ore 14:00. Alle 16:00 inizierà il Gran Premio della Formula 2 e a seguire la manche finale dell’OSY 400 alle 16:45. Chiuderà l’evento la cerimonia di premiazione, che incoronerà il vincitore di tappa della F2 e il campione europeo di OSY400.

Il Campionato Mondiale di Formula 2



Per quanto riguarda la classifica, è accesa la lotta ai vertici con il lituano Edgaras Riabko al comando con 32 punti, seguito a stretto giro dal francese Peter Morin, del team italiano RPM, a quota 30, e dalla svedese Mathilda Wiberg, terza con 27 punti. Gli azzurri Tullio Maria Abbate, Oleg Bocca e Luca Fornasarig saranno in gara con l’obiettivo di portare in alto il tricolore.

Dopo la tappa piacentina il Campionato Mondiale di F2 proseguirà con gli ultimi due appuntamenti della stagione, entrambi in Portogallo: dal 18 al 20 settembre la quarta tappa si disputerà a Peso da Régua, mentre dal 25 al 27 settembre 2026 è in programma il gran finale a Vila Velha de Ródão.

OSY 400: prova unica del Campionato Europeo



Saranno ben 11 i piloti provenienti da tutta Europa a contendersi questa grande sfida. A rappresentare l’Italia sarà Francesco Simone Troglio, pilota piacentino in forza all’ASD Circolo Nautico Chiavenna. Tra i partecipanti ci sarà anche il polacco Cezary Strumnik, campione mondiale ed europeo uscente.