Volley – Gas Sales Piacenza, conclusa la prima settimana di preparazione. Papi: “Settimana positiva, c’è una gran voglia di lavorare”

29 Agosto 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley

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gas sales piacenza

Si conclude oggi con una doppia seduta, in mattinata pesi e nel pomeriggio tecnica, la prima settimana di lavoro per Gas Sales Piacenza, impegnata nella preparazione in vista della nuova stagione agonistica.

I biancorossi hanno svolto un intenso programma di allenamenti tra palestra, lavoro fisico e prime esercitazioni tecniche sul campo, concentrandosi soprattutto sulla costruzione della condizione atletica e sull’inserimento dei nuovi elementi all’interno del gruppo.

Lo staff tecnico ha potuto registrare fin dai primi giorni grande disponibilità e attenzione da parte degli atleti, che hanno affrontato le diverse sedute con entusiasmo, professionalità e spirito di sacrificio. L’obiettivo di questa prima fase della preparazione è quello di creare solide basi fisiche e tecniche sulle quali costruire il lavoro delle prossime settimane.

L’ambiente è caratterizzato da energia positiva e grande voglia di crescere, elementi fondamentali per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa e ricca di appuntamenti.

Samuele Papi, viceallenatore

“Abbiamo chiuso una prima settimana molto positiva. I ragazzi hanno lavorato con intensità e disponibilità, dimostrando fin da subito grande voglia di mettersi a disposizione del gruppo. Abbiamo trovato i ragazzi già in buone condizioni fisiche, in questa fase è importante costruire le basi, sia dal punto di vista fisico sia sotto l’aspetto tecnico e della conoscenza reciproca. Stiamo vedendo un atteggiamento molto professionale da parte di tutti e questo è certamente un segnale incoraggiante. Naturalmente siamo soltanto all’inizio del percorso, ma il clima che si respira in palestra è quello giusto: c’è entusiasmo, attenzione ai dettagli e desiderio di migliorarsi ogni giorno. Già dalla settimana prossima i carichi di lavoro aumenteranno come pure le sedute tecniche”.

La preparazione di Gas Sales Piacenza proseguirà nei prossimi giorni con un progressivo incremento dei carichi di lavoro e con nuove sedute dedicate agli aspetti tecnico-tattici, in vista delle prime uscite amichevoli e degli appuntamenti ufficiali che inaugureranno la stagione 2026-2027.Il gruppo già a disposizione di Boninfante, a cui lunedì si aggregherà Alessandro Bovolenta, godrà ora di un giorno di riposo prima di tornare in palestra ed inaugurare la seconda settimana di preparazione. La ripresa è infatti fissata nel pomeriggio di lunedì 31 agosto. La seconda settimana di lavoro prevede due sedute di lavoro mercoledì e venerdì, una seduta lunedì, martedì e giovedì

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