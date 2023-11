Serie B – La Bakery Piacenza torna subito in campo contro Crema

Per l’ottavo turno del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, la Bakery Piacenza torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo le ultime due trasferte lombarde di Desio prima e Legnano poi. Due partite che hanno visto i biancorossi raccogliere purtroppo due sconfitte, l’ultima delle quali piuttosto netta. Proprio per questo sembra essere un toccasana tornare in campo solo pochi giorni dopo, in maniera da voltare subito pagina e riprendere da quanto di buono fatto vedere in precedenza.

Sulla strada di Mastroianni e compagni c’è Crema, formazione già incontrata in Supercoppa e battuta dopo uno spettacolare tempo supplementare. Se quella partita permetteva il passaggio ai quarti di finale della competizione, la gara di domenica al PalaBakery con palla a due alle ore 18:00, avrà un peso specifico maggiore. Oltre al fatto che Piacenza ha tutta l’intenzione di tornare al successo, vincere significherebbe agganciare a quota 8 punti in classifica proprio i cremaschi.

Le parole di Salvemini, coach Bakery Piacenza

«Crema è una squadra in striscia aperta di risultati positivi, che ha un sistema offensivo e difensivo piuttosto chiaro. In questo momento l’energia e la fiducia sono chiavi importanti. Dal canto nostro, per contrastare gli avversari dovremo essere bravi a mettere in campo la nostra pallacanestro, che è fatta di solidità, di ritmo, di energia. Dobbiamo condividere i compiti e le responsabili individuali ma soprattutto di squadra, sia in attacco che in difesa. Abbiamo voglia di scendere in campo e di disputare una partita importante davanti al nostro pubblico».

