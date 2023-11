Festa del Picchio Rosso alla Cantina Valtidone di Borgonovo il 4 e 5 novembre, sabato ospite Francesco Baccini

Torna la Festa del Picchio Rosso: ospite d’eccezione Francesco Baccini. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 novembre alla Cantina Valtidone di Borgonovo. Si riprende da quanto si era lasciato nel 2019. Giochi per le famiglie, intrattenimento, visite guidate e stand gastronomico con piatti tipici piacentini accompagnati dai vini di Cantina Valtidone (disponibili anche presso l’enoteca, sempre aperta dalle 8.30 alle 19 delle due giornate di festa).

Il vino protagonista sarà ovviamente il Novello Picchio Rosso. Il primo vino imbottigliato della vendemmia 2023. “Il vino di quest’anno ha un bellissimo colore e profumi fruttati molto intensi”, ci racconta l’enologo Francesco Fissore. Ma se non si rinuncia alla tradizione, si vuole anche stupire con novità straordinarie.

Sabato 4 novembre

La mattinata sarà dedicata alla premiazione delle quattordici Scuole vincitrici del Concorso “Crea la Mascotte!”. Oltre alle undici che hanno ricevuto il punteggio per salire sul podio. Infatti, la Commissione ha ritenuto di creare altri tre Premi Speciali – La Mascotte più Social, La Mascotte più artistica e la Mascotte con il nome più originale – destinati ad altrettanti progetti che si sono distinti nella propria categoria (elementari, medie e superiori).

Alle 12 si procederà all’inaugurazione ufficiale della festa, alla presenza delle Autorità e del prof. Luigi Cavanna, con il brindisi e la degustazione del Novello Picchio Rosso 2023.

Ma ecco la prima novità dell’edizione di quest’anno: nel pomeriggio verrà offerto l’eccezionale Concerto di Francesco Baccini.

Il cantautore

Dalle ore 16 il cantautore, considerato “una delle personalità più forti che la musica italiana ci abbia regalato negli anni Ottanta e Novanta”, proporrà, accompagnandosi al pianoforte, i suoi brani più famosi, tra i quali “Sotto questo sole” e “Le donne di Modena”. A fine concerto accompagnerà i presenti al taglio della torta intrattenendosi con il proprio pubblico per un aperitivo finale. Il concerto è aperto a tutti e gratuito: sarà comunque possibile effettuare una gradita offerta che verrà devoluta ad Amop (Associazione Malato Oncologico Piacentina), come di consuetudine per la Festa del Picchio Rosso.

Domenica 5 novembre

Anche le visite guidate alla cantina, previste nelle due giornate, si arricchiscono di una novità: domenica 5 novembre, infatti, alle ore 10.30 e alle 15 sono state previste visite guidate ai vigneti con degustazione che coinvolgeranno il territorio della Val Tidone e durante le quali sarà possibile godere di una degustazione immersi tra i vigneti e la natura, con i suoi colori autunnali. È necessario effettuare la prenotazione nella sezione dedicata sul sito di Cantina Valtidone.

Alla mattina si avrà l’occasione di fare un tuffo nel passato grazie all’arrivo previsto verso le 11 del Club Piacentino Auto e moto d’epoca che, con i loro veicoli storici, faranno sosta per partecipare alla Festa.

Infine, nel pomeriggio, dopo un momento di svago e gioco dedicato ai più piccoli, previsto dalle 14.30 alle 15.30, sarà la Compagnia “Comic Club”, laboratorio teatrale della Val Tidone, che, sotto la guida di Graziano Arlenghi, intratterrà con uno spettacolo divertente dal titolo “Cabaret Comico” al termine del quale si chiuderanno le due giornate di festa con il taglio della Torta “Picchio Rosso”.

Per non dimenticare gli appuntamenti della Festa del Picchio Rosso, si può scaricare il Programma dal sito www.cantinavaltidone.it.

