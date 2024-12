Serie B – La Virtus Ragusa sbanca il PalArquato per 59-83; per i Bees è un altro ko

Nello scontro salvezza della 15° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025 i Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte ospitano la Virtus Ragusa al PalArquato.

La cronaca

La partita inizia con Ragusa che trova il minibreak del 0-5, ma Voltolini e Bottioni dicono no ad una partenza in stile Lumezzane e impattano con energia sul 5-5 al 3’. Ragusa arriva meglio a rimbalzo offensivo e racimola 6 punti consecutivi in tap in grazie a Vavoli e Gloria, con la tripla Kosic in semi transizione che vale il 7-16 con timeout per coach Dalmonte.

Negri e Seck cercano di tenere sotto la doppia cifra di svantaggio i Bees sul finire di quarto, ma Gloria e I liberi di Erkmaa segnano ‘’failed mission’’ per capitan Bottioni e compagni, che chiudono sull’11-23 il primo quarto. Bertocco scaglia la tripla del +16 per Ragusa in apertura del secondo parziale, ma Negri prova a pagare con la stessa moneta per scaldare un PalArquato ghiacciato non solo dalla neve e dalla pioggia di queste ore. 16-28.

Piscetta segna la carica di Ragusa che tocca il +20 a metà del secondo quarto (18-38), ma Bottioni prova a dare alito al tentativo di rimonta dei Bees con il terzo tempo in corsa del 23-41.

Spizzichini prova con il fade away a trovare una nuova arma nell’attacco Bees al 19’, ma Ragusa è letteralmente on fire e con un clamoroso 7/9 da 3 punti chiude sopra di 19 all’intervallo nonostante la schiacciata di Biorac sulla sirena. 29-48.

Il secondo tempo

Bottioni prova a dare energia in uscita dagli spogliatoi per i Bees (33-50 al 23’), ma Ragusa trova nel fade away di Bertocco e nel movimento spalle a canestro di Gloria il 35-56 al 27’ rintuzzando ogni tentativo di rimonta gialloblu. La squadra di coach Dalmonte con un moto d’orgoglio firmato Venturoli – Biorac sigla un break da 7-0, chiudendo il terzo quarto sul 44-60.

Biorac e Venturoli continuano a tenere alta la bandiera dei Bees ad inizio dell’ultimo quarto, con Fiorenzuola che prova un colpo di coda che sarebbe clamoroso per l’andamento della partita. Kosic tira la classica picconata alla partita con la tripla del 52-70 al 34’, con Gloria e Vavoli che chiudono letteralmente il match al 37’. 55-76.

Finisce con un ampio 59-83, con Ragusa che sbanca il PalArquato con un netto -24 e condanna i Bees alla sesta sconfitta consecutiva.

Fiorenzuola Bees vs Virtus Ragusa 59-83

(11-23; 29-48; 44-60)

Fiorenzuola Bees: Biorac 8; Galassi 3; Venturoli 11; Bottioni 13; Clerici; Seck 6; Voltolini 2; Gayè; Spizzichini 11; Negri 5; Redini ne. All. Dalmonte

Virtus Ragusa: Erkmaa 6; Piscetta 4; Bertocco 13; Ugochukwu 9; Gloria 22; Tumino; Vavoli 11; Mirabella; Kosic 16; Ianelli 2. All. Valerio – Di Gregorio