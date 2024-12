Fiorenzuola ancora KO, il Lentigione vince 2-1 in rimonta. Cammaroto: “Non meritavamo la sconfitta” – AUDIO

Nuovo ko per il Fiorenzuola (il quinto consecutivo) per il Fiorenzuola, che esce sconfitto dal campo del Lentigione, alla sesta vittoria di fila. Non è bastata alla squadra di Cammaroto una prova positiva, su un campo molto pesante: e dire che i rossoneri erano riusciti a sbloccare la gara alla mezz’ora del primo tempo grazie ad un rigore concesso dal direttore di gara per un intervento ai danni di Oboe e trasformato da Trovade; un vantaggio durato una manciata di secondi, e pareggiato dalla rete di Alessandrini, che ribatte in rete (con la complicità di una deviazione) un pallone vagante dopo una respinta in uscita di Ansaldi. A inizio ripresa l’estremo difensore di casa è decisivo su Piro, un’autorete di Bran regala la vittoria al Lentigione e condanna i rossoneri, ora terz’ultimi e sempre più inguaiati in classifica.

Le parole di mister Cammaroto a Radio Sound