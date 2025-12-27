Serie B – Tomassini prima di Agrigento-Bakery: “Siciliani con grandi potenzialità, ma noi ci siamo” – AUDIO

Seconda trasferta siciliana della stagione per Bakery Piacenza, che domenica 28 dicembre alle ore 18 sarà impegnata sul campo di Moncada Energy Agrigento.
Dopo la vittoria su Paffoni Fulgor Omegna, i biancorossi arrivano dalle sconfitte contro Foppiani Fulgor Fidenza e Rucker San Vendemiano, ma hanno tanta voglia di riscattarsi in seguito alla brevissima pausa di Natale.
Le parole di Alessandro Dore a Radio Sound
Sensazioni della vigilia della 19esima giornata di Serie B Nazionale affidate a Riccardo Tomassini, assistente allenatore nello staff di coach Giorgio Salvemini: “Agrigento è una squadra con potenzialità superiori rispetto agli attuali 8 punti in classifica e che si è anche rinforzata nel corso di questi mesi. Ha giocatori importanti per la categoria, penso in particolare a Douvier e Conti. Sappiamo che le trasferte in Sicilia sono impegnative sotto ogni punto di vista, dovremo farci trovare pronti sotto ogni aspetto. Sappiamo cosa dobbiamo mettere in campo e che, se faremo la nostra partita, abbiamo tutte le possibilità di portare a casa i due punti, che in questo momento sarebbero molto importanti”.
Un passo indietro anche per analizzare la sconfitta 85-71 contro Rucker San Vendemiano: “Contro San Vendemiano, la squadra più in forma del campionato e con ottimi giocatori per la categoria, abbiamo dimostrato di potercela giocare con ogni avversaria. Purtroppo, nel terzo quarto, quando avevamo reagito riavvicinandoci e l’inerzia sembrava a nostro favore, non siamo riusciti a continuare come volevamo e il talento di San Vendemiano ha portato a un distacco incolmabile. Resta una trasferta positiva, da cui abbiamo raccolto spunti su cui abbiamo lavorato in settimana per migliorare in vista della prossima partita”.