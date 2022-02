Serie B1 – La Conad Alsenese cerca il riscatto a Forlì

Reagire dopo due netti ko casalinghi che hanno peggiorato la classifica. In B1 femminile, la Conad Alsenese cerca di rialzarsi dopo i passi falsi interni contro Cesena e Garlasco (doppio 0-3) e lo fa affrontando la difficile trasferta di domani (sabato) a Forlì al cospetto della Bleuline terza forza del campionato (inizio alle 17,30).L a sconfitta di mercoledì nel recupero contro le pavesi ha fatto scendere le gialloblù piacentine in zona rossa al quart’ultimo posto, pagando una prova incolore. A guardare avanti è la centrale Eleonora Fava, che in questi ultimi turni sta sostituendo in sestetto il capitano Valeria Diomede, infortunata.

L’avversario

La Bleuline Forlì è allenata da Luigi Morolli e in classifica occupa il terzo posto con 23 punti, a -3 da Cremona seconda. Tra i punti di forza, la diagonale formata da Elisa Morolli (anche ex Barricalla e Ravenna in A2) e dall’opposta Maria Mauriello.

Il turno

Questo il programma della settima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Certosa Volley-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Conad Alsenese, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Tirabassi & Vezzali (rinviata), Volley 2001 Garlasco-Emilbronzo 2000 Montale, Elettromeccanica Cesena-Fumara Mio Volley.

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 33, Esperia Cremona 26, Bleuline Forlì 23, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 22, Tirabassi & Vezzali 19, Elettromeccanica Angelini Cesena 17, Volley 2001 Garlasco 16, Conad Alsenese 15, Fumara MioVolley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Tirabassi & Vezzali, Fumara, Fos Wimore e Certosa una partita in meno, Cesena due partite in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Libertas Volley Forlì asd .