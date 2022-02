Lyons – Il programma completo del weekend bianconero: prima squadra contro Rovigo

Dopo aver riportato in campo le prime squadre nella scorsa settimana, Rugby Lyons completa l’opera. Con il prossimo weekend tutte le formazioni bianconere saranno tornate a calcare i campi di gioco nel nuovo anno. Un risultato fondamentale per tutta la società, che si congratula con tutti i propri tesserati che hanno superato l’ennesimo scoglio causato dalla Pandemia negli ultimi due anni. Due anni fa esatti entravamo in un incubo che sembra poter essere messo finalmente alle spalle, grazie al lavoro di tutta la nostra famiglia.

Top10

Gli occhi di tutti saranno rivolti allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, dove i Leoni di Garcia e Orlandi sfideranno i Campioni d’Italia alle ore 14 di domenica 27. Dopo la strepitosa vittoria dell’andata i bianconeri cercano un’altra impresa e di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Tutti a tifare per i nostri uomini. Se non in persona al Battaglini, si potrà seguire la diretta streaming della partita sul sito di Eleven Sports, in esclusiva da questa giornata di campionato.

U19

Torna in campo l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti, a caccia di un posto nel Girone Elite. è una sfida decisiva quella con il Modena Rugby, che precede i bianconeri in classifica di un solo punto. In pratica, chi vince si qualifica alla fase interregionale. Calcio d’inizio in programma alle ore 12.30 di domenica.

Le Pantere

Appuntamento molto atteso dalle Pantere Lyons è la tappa di Coppa Italia Femminile a Rimini di questa domenica, che inizierà alle ore 11.00 per poter finalmente scendere in campo e competere con le altre formazioni della regione.

U15 e Settore Propaganda

Scende in campo anche l’Under 15, in trasferta sul campo del Bologna Rugby Club nella propria prima uscita del nuovo anno.

Infine, ritorno in azione anche per i Leoncini del Settore Propaganda, che si dividerà in due eventi: Sabato 26 l’Under 13 parteciperà al Festival di Parma, mentre domenica mattina Under 7, 9 e 11 saranno di scena sul campo di casa in Via Rigolli.