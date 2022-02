Serie B1 – Secondo tiebreak consecutivo ma questa volta passa il Fumara MioVolley: Garlasco superato 3-2

Il Fumara MioVolley ritrova la vittoria: lo fa al termine di altri cinque set, come sabato scorso sul campo di Forlì, che fanno sorridere la squadra di coach Codeluppi con due punti piuttosto preziosi in vista della prossima difficile sfida di Cesena.

Il sestetto base vede la diagonale Allasia-Liguori, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero.

La cronaca

La partenza biancoblu è decisa e convincente con un turno al servizio piuttosto impattante di Allasia: il MioVolley allunga, Garlasco fatica a rimettersi in scia. Il parziale scivola via con il Fumara in pieno controllo e con le ospiti che si arrendono sul 25-16.

Nel secondo set Garlasco rientra da subito in partita: si gioca punto a punto con le pavesi che mantengono avanti la testa di almeno tre punti: Scarabelli e compagne provano a rientrare ma sulla palla del ventiquattro pari un errore consegna il parziale alle ospiti.

Nel terzo parziale il Fumara ritrova la concretezza di inizio partita e pigia deciso sull’acceleratore: il margine di sicurezza conquistato nei primi scambi si mantiene tale fino al finale dove arriva il 25-17.

Piuttosto emblematico il quarto parziale dove le biancoblu partono meglio conquistando qualche punto di vantaggio. Sul 19-16 però Garlasco si rimette in pista sfruttando al massimo i momenti di incertezza del Fumara: si va quindi al tiebreak.

Il set breve si trasforma in un’altra battaglia, proprio come quella combattuta sul campo di Forlì: sul 13-14 però, diversamente dalla gara di sabato scorso, il Fumara prima pareggia e poi trova la forza di chiudere definitivamente i conti sul 16-14.

FUMARA MIOVOLLEY-VOLLEY 2001 GARLASCO 3-2

(25-16; 23-25; 25-17; 22-25; 16-14)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 8, Caviati, Liguori 21, Chinosi 3, Scarabelli 24, Falcucci 16, Antola, Sacchi, Amatori 2, Guaschino 8, Nedeljkovic 5, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco

VOLLEY 2001 GARLASCO: Baruffi 6, De Martino, Sala 14, Vecerina 28, Favaretto 7, Sgherza 8, Cortellazzo 7, Armondi 5, Sellaro 1, Ferrari (L). NE: Cazzato. All. Angelescu-Becca