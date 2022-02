Serie C – La VAP/UYBA si arrende al ritmo dell’Everton Volley: 3-0

EVERTON VOLLEY vince 3-0 contro la VAP/UYBA MPM al termine di una gara bella e combattuta.

Le piacentine, autrici di una prestazione di grande qualità sia in ricezione che in attacco, hanno tenuto testa alla capolista per tutti i tre set, mostrando una notevole tenuta mentale oltre che fisica.

VAP/UYBA MPM – EVERTON VOLLEY RE

(21-25, 22-25, 20-25)

VAP: Boselli (L1), Camurri, Carini, Clemente, Corradi, Ferrari, Gionelli (L2), Marchetti, Mozzi,Paounov, Polenghi, Ruggeri, Zaltanov, Zucchi. All. Mineo-Chiodaroli

EVERTON: Bonacini, Bragazzi, Caccavalle, Canale, Cantarelli, Castagnoli, Cavecchi, Cristofaro, Ferrari A. (K), Ferrari C., Foletti (L2), Incerti, Morselli, Ronzoni (L1). All. Garuti-Mantovani