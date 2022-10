Serie C – Notizia-bomba in casa Piacenza: Luca Matteassi è il nuovo DS! Scianò rimane come direttore generale

Seconda notizia-bomba in casa Piacenza calcio. Dopo il ritorno di Cristiano Scazzola, ecco anche Luca Matteassi. Secondo quanto abbiamo raccolto, l’ex capitano del Piacenza andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, come ai tempi della presidenza nelle mani della famiglia Gatti (dal post-fallimento fino al 2019-20). Passo indietro invece per Marco Scianò, che ricoprirà solo la carica di di direttore generale.

Il comunicato del club

Piacenza Calcio rende noto che nella giornata odierna, in seguito a una riunione con i Soci, è intervenuto il Direttore Generale Marco Scianò. Questa la sua dichiarazione.

“Nella riunione dei Soci tenutasi oggi ho voluto condividere di fare un passaggio di consegne del ruolo di direttore sportivo che avevo assunto ad interim nella stagione sportiva 2020/21. Ciò mi consentirà di tornare a dedicarmi con più tempo e impegno ad aspetti gestionali e soprattutto allo sviluppo di possibilità per fornire nuove risorse al club.