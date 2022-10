Presentazione del romanzo di Chiara Tagliaferri “Strega comanda colore”, il 5 ottobre al Castello di Rivalta

Il 05 ottobre 2022 alle ore 21:00, presso il Castello di Rivalta (Piacenza), presentazione del romanzo di Chiara Tagliaferri “Strega comanda colore”, edito da Mondadori, alla presenza dell’autrice, in dialogo con Elisa Mogavero

Con il patrocinio dei Comuni di BOBBIO, COLI, GAZZOLA, GOSSOLENGO, PIOZZANO, RIVERGARO E TRAVO, che condividono l’idea ed il progetto, l’Associazione Trebbiashire in collaborazione con Il Castello di Rivalta organizza l’incontro con l’autrice Chiara Tagliaferri, che presenta il suo ultimo romanzo “Strega comanda colore” edito da Mondadori, in dialogo con Elisa Mogavero, fondatrice di The Mogarts, realtà di ideazione e realizzazione di progetti legati all’arte, alla moda e alle eccellenze culturali.

Chiara Tagliaferri è nata a Piacenza e oggi vive a Roma. È autrice, insieme a Michela Murgia, dei libri Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe (2019) e Morgana. L’uomo ricco sono io (2021) pubblicati da Mondadori e ispirati agli omonimi podcast di culto della piattaforma Storielibere.fm. Ha lavorato per molti anni come autrice di trasmissioni radiofoniche per Rai Radio2 e per Storielibere.fm ha scritto e curato diversi altri podcast. Scrive per le pagine culturali di “Domani” e altre testate. Nel 2021 un suo racconto è uscito nell’antologia di Ponte alle Grazie Musa e getta. Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate)

In ultimo, ma non per importanza, è stata recentemente premiata come Women in Cinema Award durante l’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

L’associazione Trebbiashire riunisce una trentina di operatori del settore turistico, alberghiero, sportivo, enologico, alimentare, culturale e agronomico; si propone di creare una rete di collaborazioni finalizzata allo sviluppo del turismo internazionale verso le Valli piacentine. Mira a far conoscere un territorio di bellezza che scorre nella condivisione di un patrimonio culturale ricco di storia e tradizione.

Un nome, un logo, per tante realtà e tanti comuni: cantine, castelli, ristoranti, B&B, alberghi e piccoli produttori agricoli, in un viaggio ideale dal fiume Trebbia al Mar mediterraneo.

L’evento è gratuito e si svolgerà presso la Foresteria del Castello di Rivalta, che ospiterà l’incontro letterario.

Prima dell’incontro è possibile prenotarsi per aperitivo e visita al castello (info@castellodirivalta.it)

É previsto un secondo incontro letterario il 23 ottobre alle ore 11:00 con la giornalista scrittrice Michela Proietti, che ci presenterà il suo ultimo libro La milanese – Capricci, stili, genio e nevrosi della donna che tutto il mondo ci invidia, edizioni Solferino.