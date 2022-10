Settimana della salute femminile: tutti gli appuntamenti in programma

Parte domani la settimana tutta al femminile dell’Ospedale di Castel San Giovanni patrocinata dal Comune di Castel San Giovanni.

Una serie di appuntamenti dedicati alla salute della donna con incontri di approfondimento.

Si comincia con l’open day per la prevenzione e diagnosi precoce dei melanomi e tumori cutanei – fissato per domani, mercoledì 26 ottobre – per cui si sono già esauriti i posti a disposizione. Un grande successo per l’iniziativa promossa dai professionisti di Chirurgia plastica che si sono messi a disposizione delle donne per un controllo gratuito dei nevi all’ospedale di Castel San Giovanni. In poche ore sono arrivate tante richieste e tutti gli appuntamenti a disposizione – una quarantina – sono stati assegnati.

Sempre domani Villa Braghieri farà da cornice all’incontro tra le ostetriche dell’Azienda e la cittadinanza per una chiacchierata dedicata alla salute dell’universo femminile dall’importanza di un’alimentazione corretta ed equilibrata, all’analisi dello stile di vita con indicazioni operative su come migliorarlo limitando alcol e fumo e facendo attività sportiva. Non mancheranno approfondimenti sul tema della sessualità, della menopausa e sull’importanza di aderire agli screening.

Il pomeriggio di confronto si concluderà con un momento di rilassamento corporeo e mentale. L’appuntamento è per le 17 in via Emilia Piacentina 31.

Sempre a Villa Braghieri, giovedì 27 ottobre alle 17, il direttore generale Paola Bardasi e il direttore del distretto di Ponente Giuseppe Magistrali apriranno l’incontro “L’Ospedale della donna si apre alla cittadinanza” un viaggio all’interno delle possibilità di assistenza che il nosocomio cittadino offre alla popolazione femminile. Il sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana saluterà i presenti lasciando la parola alle equipe mediche che ogni giorno mettono cuore e anima nella cura dei pazienti.

Per l’ultimo appuntamento in calendario, venerdì 4 novembre, si parla di malattie cardiovascolari femminili con un open day condotto dai professionisti della Cardiologia di Castel San Giovanni che valuteranno i fattori di rischio ed effettueranno ai cittadini un ecocardiogramma in ospedale. Sarà possibile ricevere importanti informazioni e consiglio per una stile di vita più salutare.

Gli accessi sono gratuiti, ma solo su prenotazione: per aderire, fino a esaurimento dei posti disponibili, è necessario scrivere una mail a eventi@ausl.pc.it