Volley, Superlega – Variazione del calendario della Gas Sales Piacenza fino alla fine del girone di andata

Ufficializzati dalla Lega Pallavolo date e orari di gioco nonché la programmazione televisiva dalla settima all’undicesima giornata della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca. Durante questo periodo una gara di Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport: il 4 dicembre alle ore 20.30 al PalabancaSport contro Top Volley Cisterna e valida per la decima giornata d’andata.

In occasione del settimo turno Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocherà in anticipo sabato 12 novembre alle ore 18.00 al PalabancaSport con la Sir Safety Susa Perugia.

Di seguito il calendario completo

7ª Giornata di Andata

Sabato 12 novembre 2022, ore 18.00

Gas Sales – Sir Safety Susa Perugia

Diretta Volleyballworld.tv

8ª Giornata di Andata

Domenica 20 novembre, ore 20.30

Allianz Milano – Gas Sales

Diretta Volleyballworld.tv

9ª Giornata di Andata

Domenica 27 novembre 2022, ore 18.00

Gas Sales – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyballworld.tv

10ª Giornata di Andata

Domenica 4 dicembre 2022, ore 20.30

Gas Sales – Top Volley Cisterna

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

11ª Giornata di Andata

Domenica 11 dicembre, ore 18.00

Pallavolo Padova – Gas Sales

Diretta Volleyballworld.tv