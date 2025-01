Intrusioni nell’ex motel K2 e ragazzini avvistati sul tetto, Soresi (FdI): “Intervenire per prevenire disgrazie”

“L’ex Motel K2 si trova in stato di abbandono ormai da diversi anni: le transenne e le recinzioni sono divelte, le finestre e le porte d’ingresso sono ormai distrutte ed aperte, rendendo così agevole l’accesso indiscriminato nell’area”.

“Mi è stato segnalato – afferma Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – che alcuni ragazzi, anche molto giovani, sono soliti recarsi all’interno dell’edificio, spingendosi fin sul tetto”.

“L’ingresso nell’immobile – prosegue la capogruppo – è altamente pericoloso: l’edificio appare pericolante ed inoltre l’accesso sul tetto comporta forti rischi. È necessario intervenire al più presto per prevenire possibili disgrazie”.

Soresi ha depositato interrogazione urgente chiedendo all’Amministrazione di prevedere e/o intensificare i controlli in zona a mezzo della polizia locale nonché di sottoporre la problematica al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevedere/intensificare i controlli nella zona interessata. La capogruppo domanda altresì se l’Amministrazione sia a conoscenza di eventuali e futuri lavori di ristrutturazione aventi per oggetto l’edificio di cui alla presente interrogazione.