Al Teatro dei Filodrammatici la storia dell’orchestra femminile di Auschwitz

Si prevedono forti emozioni per il “Concerto per conchiglie e orchestra” che l’autore e protagonista, Matteo Corradini, ha presentato stamani in Municipio intervenendo accanto all’assessora alla Cultura della Memoria Serena Groppelli e alla responsabile del Teatro Scuole di Teatro Gioco Vita Simona Rossi (presenti anche Diego e Jacopo Maj).

La rappresentazione, che racconta la storia dell’ensemble musicale femminile di Auschwitz, andrà in scena nella serata di lunedì 13 gennaio per il pubblico, martedì 14 per le scuole, come evento speciale nell’imminenza del Giorno della Memoria. Appuntamento al Teatro Filodrammatici.