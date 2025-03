Murelli e il sindaco di Ferriere Oppizzi: “In Valnure strade danneggiate e viabilità a rischio, l’Anas intervenga”

«L’Anas ripristini al più presto la viabilità in Valnure. Le strade sono a pezzi ed è bloccata la provinciale Valdaveto, l’altro collegamento tra Piacenza e la Liguria» scandisce il sindaco di Ferriere, Carlotta Oppizzi. Un appello, quello del sindaco di Ferriere, condiviso dalla senatrice Elena Murelli (Lega). E Oppizzi ha inviato nei giorni scorsi una lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, chiedendo un intervento urgente.

«A incidere sugli spostamenti – continua Murelli – c’è anche la chiusura in Valtrebbia della strada nella zona di Ottone, in località Campi il 16 marzo, a causa di una frana. In Valnure ci sono seri problemi di viabilità per i cittadini e per i bus. L’Anas continua a rattoppare le buche, ma senza intervenire in modo risolutivo».

Per il sindaco Oppizzi «la situazione della statale 654 Valnure è sempre più preoccupante. Nella parte che attraversa il nostro territorio abbiamo tante situazioni critiche e registriamo quotidiani peggioramenti che, oltre a creare forti disagi alla popolazione, mettono a rischio la sicurezza della circolazione».

Oppizzi spiega inoltre che «da una settimana la provinciale Valdaveto è chiusa a seguito di un’importante caduta di massi e la statale 654 si trova quindi a sostenere un traffico maggiore (verso la provincia di Parma e la Liguria)». Da qui la decisione di scrivere al ministro Salvini «per illustrargli le condizioni della strada e invitarlo a vederla. Abbiamo informato di questa nostra iniziativa la senatrice Elena Murelli, che ringraziamo per l’attenzione da sempre dedicata al territorio”. Ieri 28 marzo, la senatrice Murelli si è recata a Ferriere per alcuni sopralluoghi, alla presenza del sindaco Opizzi, del vice sindaco Paolo Scaglia e del consigliere comunale Paolo Toscani.

«Ci auguriamo che le problematiche sollevate possano essere quanto prima affrontate, poiché si tratta di emergenze che non possono attendere oltre» conclude il sindaco di Ferriere.