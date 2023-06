Spaccio, torture e omicidi: 25 persone in manette, smantellata una pericolosa banda. Arresti anche a Piacenza

Spaccio, torture e omicidi: 25 arresti, smantellata una pericolosa banda. Una persona in manette anche a Piacenza.

Rapina, detenzione di armi, tentata estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tortura e persino un omicidio. Sono i reati di cui devono rispondere a vario titolo i 25 arrestati nel corso di una maxi operazione messa in atto dalla polizia di Varese. Operazione che ha coinvolto varie zone del Nord Italia, tra cui Piacenza.

Spaccio, torture e gli arresti

Si tratta di 25 membri di una pericolosa banda dedita allo spaccio di droga, tutti di nazionalità marocchina. La banda spacciava nelle zone boschive della Lombardia e del Piemonte. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Cremona, Novara e Piacenza. Parte dei soggetti, irregolari e senza fissa dimora, è risultata irreperibile. Un arresto persino in Germania, per mano del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Delle 25 misure cautelari, 24 sono in carcere e una agli arresti domiciliari.

Le indagini sono iniziate dal ritrovamento del corpo di un marocchino di 24 nel Comune di Lonate Pozzolo (Varese). Gli inquirenti hanno poi accertato che il giovane faceva parte di una banda comandata da due fratelli che vivevano nel Milanese. I due comandavano di diverse piazze di spaccio situate in zone boschive delle province di Milano, Varese, Novara, Pavia e Lodi. La banda spacciava prediligendo i boschi intorno alla provincia di Varese.

Secondo quanto ricostruito, il 24enne sarebbe stato torturato e ucciso dalla banda. La vittima avrebbe rubato droga e soldi per un valore di circa 30 mila euro agli stessi spacciatori. Questi dunque lo avrebbero punito con la morte.