Orgoglio, tradizione e comunità trascinano al successo la Grande Fiera di Nibbiano in Alta Val Tidone

Giornata di festa e divertimento, ma anche di tradizioni, usi e antichi mestieri; e soprattutto giornata di orgoglio di una comunità mai come ora unita. La Grande Fiera di Nibbiano ha registrato l’ennesimo “tutto esaurito” di un’estate che in Alta Val Tidone sta coniugando eventi, cultura popolare e tanta ospitalità.

Decine i banchi del mercato, la sempre più grande fiera del bestiame e dell’allevamento, l’immancabile enogastronomia di qualità e la chiusura con i consueti spettacolari fuochi d’artificio hanno attirato una gran folla, soprattutto nelle ore meno calde, anche da fuori provincia, a testimonianza di un evento che riprende e rinnova gli antichi splendori, ma che guarda decisamente al futuro e allo sviluppo del territorio.

Una festa di tutta la comunità

“E’ la festa della nostra comunità” ha sottolineato con orgoglio il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini durante la cerimonia di inaugurazione, affiancato dai suoi consiglieri e dalle autorità, a partire dal Ministro degli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, dal consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e da Patrizia Calza, sindaco di Gragnano, intervenuta in rappresentanza della Provincia di Piacenza.

“La Fiera di Nibbiano – ha detto – è uno degli appuntamenti più importanti e significativi del nostro comune di Alta Val Tidone, per la sua cultura popolare, l’offerta enogastronomica che non guasta mai e soprattutto per l’agricoltura e l’allevamento.

“Ed è la festa più antica e più autentica dell’intera comunità locale, che chiede di realizzare progetti in grado di rilanciare quest’area collinare e montana, o quantomeno evitare che la situazione peggiori per lo spopolamento. La nostra terra e la nostra gente sono pienamente consapevoli delle diverse e complesse problematiche legate all’infrastrutture e ai servizi, che vogliamo conservare e migliorare, altrimenti lo spopolamento sarà un dato di fatto”.

Il grazie ai volontari

Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti alle autorità presenti, “a partire dall’amico Tommaso Foti”, ai tanti amministratori dei comuni limitrofi, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, e ai dipendenti comunali, Albertini ha voluto rivolgere un particolare attestato di riconoscenza “ai volontari delle Pro Loco e associazioni senza i quali molte di queste feste non sarebbero possibili”, a partire dal Comitato Eventi Alta Val Tidone con il suo presidente Andrea Albertini, che riunisce le dieci pro loco del territorio comunale, e la Curte Neblani.

E non ultimi gli sponsor, con in primis la Banca di Piacenza “che sostiene sempre le nostre iniziative, attento alle esigenze e alle richieste che provengono dal territorio”. Così come la Valtidone Scavi, Allied, House Alta Val Tidone Immobiliare, La Baracca e l’officina Figlios.

Una vetrina importante

“La fiera è una vetrina per valorizzare le occupazioni tradizionali, consolidare le attività esistenti e deve essere in grado di percorrere anche nuove strade attraverso la piena integrazione tra la vita quotidiana e le bellezze ambientali riportate in un contesto sociale vivo e vitale – è tornato a sottolineare Albertini in conclusione – L’identità che si chiama Alta Val Tidone deve crescere se non vuole rimanere incagliata in una mera fusione soltanto burocratica e amministrativa. Grazie ancora a tutti coloro che si faranno interpreti delle nostre esigenze perché l’alternativa non è tra comuni separati e fusione, ma trasformare la fusione e le nostre tradizioni in una spinta decisa verso il futuro”.

“E’ bello trovarsi sempre qui a Nibbiano per questa festa tradizionale, che affonda le radici nella storia di questo paese – ha fatto eco alla soddisfazione e all’orgoglio espressi dal Sindaco, il Ministro Foti nel suo saluto – Queste zone hanno avuto dei momenti di grande splendore e oggi vivono dei momenti di grande vitalità, soprattutto per l’intuizione felice che c’è stata di procedere con una fusione tra comuni. Franco ha saputo guidare questo processo, ha saputo guidare questa amministrazione, e oggi si vedono i risultati”.

“Essere uniti”

I complimenti al Sindaco Albertini arrivano anche dal consigliere regionale Tagliaferri, che ha sottolineato il valore “di essere uniti, anche e soprattutto nell’affrontare le difficoltà”, e da Patrizia Calza che ha portato i saluti della Provincia ricordando come un tempo l’ente aveva funzioni e capacità di intervento in tema di agricoltura che la riforma Del Rio ha eliminato; “ma la Provincia è qui – ha detto – perché queste manifestazioni vanno sostenute e chissà che un domani non possa arrivare un intervento maggiore da parte dell’ente”. Un messaggio colto al balzo dal Sindaco Albertini che ha richiamato “la nefasta riforma che ha esautorato le Province. Ci auguriamo che possano essere riportate a enti di primo livello”.

Il corteo e la fiera del bestiame

Il Sindaco Albertini ha poi aperto il corteo che ha fatto visita agli stand fino ad arrivare nella zona della piscina dove è stata allestita la fiera del bestiame e dell’allevamento, curata in particolare da Thomas Manfredi, anche consigliere comunale, con il collega Carlo Fontana e Andrea Albertini. Qui le premiazioni con la consegna delle targhe alle aziende agricole Giovanni Manfredi, Sergio Zandalazini, Paolo Cavalleri, Davide Dallocchio, Ugo Pozzi e il Cascinale. E ancora a Giovanni Nani, Gianluca Braga, Vittorio Righini, Faunamoro e Agriturismo La Valle. A Gigi Varesi, Mario e Andrea Aradelli, Giuseppe Bugoni, Francesco Croci, Franco Cellati, Gianluca Spina e Mario Pagani.

Tra bancarelle e Luna Park, sempre grande curiosità ha destato l’esposizione dei trattori agricoli di un tempo, con la dimostrazione di trebbiatura con una macchina d’epoca. Alla sera la conclusione della giornata con la musica di Daniele Cordani e gli stand del Comitato Eventi con prodotti tipici ed eccellenze culinarie, è stata incorniciata da un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio.

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