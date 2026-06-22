Tamponamento in A21, gravi due bambine. Coinvolti tre mezzi e pesanti e due auto, l’incidente all’altezza di Rottofreno

Grave incidente stradale nella mattinata lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel territorio comunale di Rottofreno.

Intorno alle 9.30, al chilometro 150 in carreggiata sud, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre mezzi pesanti e due automobili.

Tra i feriti ci sono due bambine di 5 e 7 anni che viaggiavano insieme ai familiari a bordo di una delle vetture coinvolte. Considerata la dinamica dell’incidente, per entrambe è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare soccorso ai coinvolti e mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto autostradale compreso tra Castel San Giovanni e Piacenza è stato temporaneamente chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento e verificare eventuali responsabilità.

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