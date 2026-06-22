Presentazione del volume “Breve storia economica e politica di Piacenza dal Medioevo al Novecento” di Marcello Simonetta il 22 giugno

Lunedì 22 giugno, alle ore 18, nuovo appuntamento culturale al PalabancaEventi della Banca di Piacenza con la presentazione del volume “Breve storia economica e politica di Piacenza dal Medioevo al Novecento” di Marcello Simonetta. L’opera verrà presentata dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.

Dopo Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali di un figlio degenere, Gregorio e i suoi fratelli. I Casali di Monticelli protagonisti della diplomazia europea, PLAC. I congiurati piacentini contro i Farnese, è questo il quarto volume che Marcello Simonetta – storico di rango e fine ricercatore che vive e lavora a Firenze – realizza per la Banca. Dunque un autore che i piacentini ormai ben conoscono e che potranno nuovamente apprezzare leggendo questa breve storia economica e politica di Piacenza (dal Medioevo al Novecento) scritta in occasione del 90° anniversario della fondazione della Banca.

Come spiega meglio nel libro il prof. Simonetta, lo scopo della pubblicazione è di proporre in estrema sintesi la lunga storia della nostra città: dagli albori al primo trentennio del ‘900, proprio quando (1936) 51 Soci promotori sottoscrissero l’atto costitutivo della Banca di Piacenza, che iniziò l’operatività il 2 gennaio del 1937, un due uffici al piano terra di Palazzo Galli, oggi PalabancaEventi e punto d’incontro culturale per la comunità piacentina.

Questo volume rientra quindi nelle iniziative di festeggiamento dei primi 90 anni del popolare Istituto di credito.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci prenotati e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.

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