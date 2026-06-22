Blitz antidroga ad Alseno: cocaina, contanti e una pistola nascosta in casa. Arrestato un 37enne

I carabinieri di Fiorenzuola d’Arda arrestano un 37enne: sequestrati circa 250 grammi di cocaina, oltre 6.700 euro, bilancini, telefoni e una Beretta risultata rubata. Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, che la scorsa settimana hanno eseguito una perquisizione domiciliare ad Alseno, in località Fellegara Mola, nell’ambito di un’attività investigativa sullo spaccio di stupefacenti nella zona.

L’intervento

L’intervento, svolto con il supporto del personale cinofilo della Guardia di Finanza di Piacenza, ha portato all’arresto in flagranza di un cittadino albanese di 37 anni, domiciliato nel territorio alsenese. L’indagine era partita nei mesi precedenti dopo diverse segnalazioni su movimenti sospetti e un presunto via vai collegato all’abitazione dell’indagato. Gli accertamenti avrebbero poi rafforzato il quadro investigativo, fino al decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza ed eseguito dai militari dell’Arma fiorenzuolana.

La perquisizione

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente circa 250 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri e confezioni, parte dei quali già frazionati. Nell’abitazione sono stati inoltre sequestrati oltre 6.700 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento sottovuoto e diversi telefoni cellulari. Il controllo ha portato anche alla scoperta di una pistola Beretta calibro 9 corto, nascosta e posta sotto sequestro insieme a munizionamento di diverso calibro.

L’arma era censita come provento di furto. Sono state inoltre trovate due banconote da 50 euro ritenute verosimilmente contraffatte, sulle quali sono previsti ulteriori accertamenti. Al termine delle formalità, il 37enne è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per la detenzione illegale di arma e munizioni. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire eventuali collegamenti con altri contesti investigativi e per verificare la provenienza dell’arma, del denaro e del materiale sequestrato.

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