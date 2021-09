Con i temporali finisce l’estate: pioggia già da domani e temperature in calo dalla prossima settimana – L’ANALISI DI PAOLO CORAZZON

L’estate volge al termine non solo per quanto riguarda il calendario ma anche sotto l’aspetto climatico. Paolo Corazzon di 3B Meteo conferma questo trend. “Attualmente le temperature sono ancora elevate, ma nei prossimi giorni la situazione cambierà nettamente. Già il cielo si è coperto di nuvole ma le temperature restano alte, vicine ai trenta gradi. Però già da domani si annuncia la possibilità di qualche temporale, possibilità che durerà anche per le giornate successive: variabilità sarà la parola d’ordine per i prossimi giorni. Piano piano inizieremo così a perdere qualche grado, anche se sarà davvero un processo molto graduale, uno o due gradi al giorno, quasi non ce ne accorgeremo. Invece, già da martedì prossimo potrebbe arrivare aria un po’ più fredda e a quel punto avremo un calo di temperature più marcato”.

“Per quanto riguarda i temporali l’Emilia non sarà la zona più colpita: i temporali ci saranno ma saranno di lieve entità. Va detto però che l’umidità di questi ultimi giorni potrebbe fungere da benzina e per questo motivo già domani, a fine giornata, potrebbe anche presentarsi qualche fenomeno un po’ più intenso. Insomma, è importante mantenersi aggiornati e prestare comunque attenzione. Nel fine settimana dovrebbero esserci schiarite, la gita domenicale verosimilmente si potrà ancora fare, però è importante prestare attenzione alle previsioni perché il clima è instabile”.